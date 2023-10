iPhones 15: celular tem superaquecimento e vira meme nas redes sociais; confira

Nos últimos dias, as redes sociais registraram relatos dos primeiros compradores dos iPhones 15 e alguns estão afirmando que o novo celular da Apple tem um problema de superaquecimento. Isso, claro, virou meme.

Não se trata apenas de um pequeno desconforto: a temperatura fica tão alta a ponto de travar os aparelhos e até enviar alertas sobre o aquecimento acelerado. Os relatos afirmam que o superaquecimento dos smartphones acontece durante o uso cotidiano, em atividades mais exigentes, como jogos, ou enquanto está carregando.

Linha de iPhones 15 apresentam problemas com superaquecimento Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Como é típico na era das redes sociais, os usuários não perderam tempo em transformar o problema em piada. Alguns memes retratam o iPhone 15 como uma torradeira, enquanto outros brincam com a ideia de usá-lo como uma alternativa para aquecer o café. O humor característico das redes sociais tem sido uma forma de lidar com a frustração dos usuários diante do superaquecimento.

A Apple, por sua vez, reconheceu a questão e emitiu uma declaração no sábado, 30, apontando para um possível bug de software e instabilidades ligadas a aplicativos como Instagram e Uber como a raiz do problema de superaquecimento.

A empresa anunciou que está empenhada em resolver a questão e está trabalhando em uma atualização para o iOS 17 para solucionar o problema. Enquanto isso, os memes e a discussão nas redes sociais continuam a divertir e informar os entusiastas da Apple sobre o estado atual do smartphone.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani