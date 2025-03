Kindle básico ou Paperwhite: qual e-reader é o melhor para você? Veja vídeo

Atualmente, os modelos podem ser encontrados na Amazon ou em lojas do varejo e os e-books podem ser comprados no site da empresa ou direto pela própria loja do Kindle. A versão tradicional custa R$ 599, o Kindle Paperwhite sai por R$ 849 e o Kindle Paperwhite Signature Edition, por R$ 999. Ou seja, do Kindle mais básico para o mais avançado, a diferença de R$ 400 reais é suficiente para analisar todas as características na hora de colocar a mão no bolso.

O Estadão testou os lançamentos da Amazon e elencou o que é preciso considerar no momento de comprar um Kindle ou de trocar o que você já tem por um novo.