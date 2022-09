iPhone 14: Loja da Apple sai do ar antes do anúncio de novo smartphone

A loja online da Apple saiu do ar na manhã desta quarta-feira, 7, data na qual a empresa fará um evento global para o anúncio de novos modelos de iPhones.

Anualmente, no dia em que a empresa revela os novos smartphones, a loja online fica fora do ar. Em outros anos, quando voltou a funcionar, a loja tinha preços diferentes de produtos. Além disso, alguns aparelhos deixaram de ser vendidos.

A vítima mais recente foi o iPhone 12 Pro, bem como a versão 12 Pro Max. Apenas os modelos 12 e 12 mini permaneceram à venda.

O mercado aguarda a chegada de quatro modelos de iPhone 14, o sucessor do 13. No Brasil, o iPhone 13 mini tem preços a partir de R$6.599, enquanto o iPhone 13 Pro Max chega a custar R$15.499.

Após dois anos, o evento de lançamento da Apple volta a ser presencial, na sede da gigante em Cupertino, Califórnia. Além do iPhone, devem dar as caras novas gerações de Apple Watch e de AirPods Pro, os fones de ouvido sem fio da marca. O Estadão estará presente no Apple Park e você poderá acompanhar em tempo real a apresentação dos dispositivos a partir das 12h - a transmissão também vai ocorrer pela internet.

iPhone 14

Analistas de mercado aguarda a chegada de quatro iPhones neste ano, mas apenas dois deles devem ter novos processadores em relação aos lançamentos do ano passado. Além disso, a previsão é de que o modelo mini seja abandonado neste anúncio da Apple devido ao baixo volume de vendas da versão menor e mais barata do smartphone.

De acordo com reportagem da Bloomberg, os iPhones 14 devem chegar com a função de “tela sempre ligada”, algo presente há anos nos smartphones da Samsung. O recurso, porém, deve ser exclusivo aos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, como devem ser chamados os smartphones mais poderosos da marca.

Outra mudança significativa que é aguardada pelo mercado para os modelos de iPhone 14 é o fim da franja na tela, também chamado de “notch”, que foi introduzido no iPhone X e é mantido até hoje.

Essa barra superior central preta que faz um recorte na tela acomoda tanto a câmera frontal quanto o sensor de reconhecimento facial Face ID, usado para desbloqueio de tela e autenticação biométrica em aplicativos. Os componentes serão mantidos graças a melhorias tecnológicas no smartphone, e a barra deve chegar ao fim, deixando o visual dos anteriores obsoleto.

A partir deste ano, as câmeras traseiras do iPhone 14 Pro devem crescer mais de tamanho e registrar imagens de até 48 megapixel de resolução. Além disso, a melhoria nas câmeras resultará em melhor qualidade de gravação de vídeos, que podem chegar a ter resolução 8K.