Motorola atualiza linha Moto G com 4 novos modelos; preços vão até R$ 1,9 mil

A Motorola anuncia nesta segunda-feira, 6, quatro novos smartphones da linha Moto G, família de aparelhos intermediários da fabricante americana. Com as vendas de três desses modelos iniciando hoje, os preços sugeridos são de R$ 1 mil a R$ 1,9 mil, a depender do dispositivo.

O Moto g73 5G é o topo de linha da família — e ainda não tem data de lançamento marcada nem preço revelado. Com conectividade ao 5G, o telefone traz duas lentes traseiras de 50 MP, uma câmera frontal (de selfie) de 16 MP, processador Octa-core MediaTek (8 GB de RAM). A tela tem 6,5 polegadas e é full HD (1.920 x 1.080 pixels), e bateria é de 5.000 mAh.

Já o Moto G 53 5G tem como objetivo ser o “celular com 5G mais acessível” da Motorola, diz a companhia. A câmera dupla na traseira é de 50 MP, com a câmera de selfie de 8 MP. O processador é o Snapdragon 480+, com 4 GB de memória RAM. A tela é de 6,5 polegadas, com resolução HD (1280 x 720 pixels). O preço vai até R$ 1,9 mil.

Tanto o Moto G 53 5G quanto o Moto g73 5G vêm acompanhados com Android 13, versão mais recente do sistema operacional do Google para smartphones.

Sem conexão 5G, o Moto G 23 promete mais acessibilidade: o preço máximo é de R$ 1,6 mil, com chip MediaTek Helio G85, câmera traseira com lente dupla de 50 MP e de selfie de 16 MP.

Moto g73 5G é o topo de linha da família Moto G, da Motorola Foto: Divulgação/Motorola

Por fim, o quarto modelo lançado nesta segunda-feira é o Moto E13, aparelho de entrada da família. O dispositivo traz display de 6,5 polegadas, processador Octa-core Unisoc T606 e armazenamento de 32 GB ou 64 GB. O preço varia de R$ 1 mil a R$ 1,1 mil.

Além disso, a Motorola anunciou a criação do Moto Secure contra roubos, modelo que permite esconder informações pessoais do celular sob biometria ou senha, adicionando uma camada de proteção em caso terceiros tomem o aparelho do usuário. Para ler mais detalhes sobre a novidade, clique aqui.