Motorola cria ‘Modo Segurança’ contra roubos e furtos de celulares da marca

Junto com os quatro novos smartphones, a Motorola anuncia nesta segunda-feira, 6, o lançamento do “Moto Secure”, aplicativo que promete levar mais segurança contra roubos e furtos aos aparelhos da marca.

A novidade traz uma série de funcionalidades que adicionam uma camada de proteção por meio de senha ou biometria, tornando informações e aplicativos sensíveis ocultos de terceiros, como criminosos.

Com o Moto Secure, o usuário pode ocultar pastas, que pode conter aplicativos de instituições financeiras, por exemplo. além disso, o ícone dessa pasta oculta pode conter um “disfarce”, trazendo mais discrição à funcionalidade.

Outro recurso é a proteção da tela de bloqueio. Ao configurada, a função impede que terceiros consigam ativar certas funcionalidades a partir da tela de bloqueio, como o Modo Avião (que tira o aparelho do ar e impede de ser rastreado, por exemplo). A Motorola também criou a possibilidade de embaralhar a tela do PIN, alterando a ordem dos números no visor e impedindo que criminosos vejam a senha ser digitada à distância.

Por fim, o Moto Secure traz uma tela de controle para administrar quais dados cada aplicativo exige do usuário. Se assim desejar, o usuário pode bloquear a mídia de fotos de um aplicativo de entregas, evitando a extração de dados desnecessária.

Desenvolvido com as equipes de Brasil, Estados Unidos e Índia, o Moto Secure pode ser encontrado instalado nos Moto g73 5G e Moto g53 5G, lançados hoje no País. Além disso, smartphones da marca atualizados para o Android 13 ou posterior podem ganhar a funcionalidade.