Motorola planeja novo celular dobrável para ‘substituir’ icônico modelo V3

Na quinta-feira, 11, foram divulgadas imagens do suposto Motorola Razr 40, que seria mais um sucessor do icônico Motorola V3. O smartphone pode ser o próximo da linha de dobráveis da marca, que não faz um lançamento desde agosto de 2022. De acordo com o site MySmartPrice, as fotos foram divulgadas por fontes anônimas com conhecimento sobre o assunto.

As imagens divulgadas parecem ser projetos em 3D que a Motorola planeja mostrar à imprensa em um futuro lançamento oficial. Esses esboços revelam que, se o Moto Razr 40 for real, haverá um conjunto de câmeras duplas na parte externa e uma câmera frontal sem borda visível.

O Motorola Razr 40 pode ser o novo smartphone dobrável da Motorola Foto: MySmartPrice/Reprodução

A série pode incluir dois modelos, o Motorola Razr 40 e o Motorola Razr 40 Ultra, que promete especificações técnicas ainda mais avançadas em comparação com a versão básica. A ideia é que o Motorola Razr 40 seja lançado com uma pequena tela externa, semelhante à do Galaxy Z Flip 4 da Samsung. Essa tela será utilizada para exibir informações como hora, data, reprodução de músicas e notificações simples de mensagens.

O dispositivo estará disponível em cores como preto, creme, roxo e verde, com a possibilidade de acabamento em couro vegano para as três últimas opções, conforme informações do MySmartPrice. Além disso, o site destaca a presença de uma porta USB-C para carregamento.

O MySmartPrice também sugere que esse modelo pode ser uma opção mais econômica da linha, com potencial para competir com o Galaxy Z Flip 4 ou com o Pixel Fold, recente lançamento dobrável do Google. No entanto, o preço e outras demais especificações do dispositivo permanecem um mistério.