Novo Chromecast: conheça o substituto do aparelho de TV inteligente do Google

O Google anunciou nesta terça-feira, 6, o lançamento do Google TV Streamer, acessório criado para substituir o Chromecast. Com novo formato, o novo aparelho traz suporte completo a 4K HDR e protocolos de áudio de ponta de linha.

O Chromecast, produto lançado pelo Google em 2013, é uma espécie de conversor de TVs para SmartTVs. Ao conectar o dispositivo na televisão - geralmente por uma entrada HDMI - seu processador fornece uma plataforma de aplicativos com acesso à internet, onde o usuário pode baixar serviços de streaming, games e acessar algum navegador. Uma novidade trazida pelo novo Google TV Streamer é um controle remoto com novos botões e também a capacidade de produzir um som de localização para quando ele for perdido dentro da casa.

Google TV Streamer tem novo design e preço de US$ 100 Foto: Divulgação/Google

A parte interior do aparelho também é mais avançada do que a do Chromecast, oferecendo 22% mais performance e o dobro de memória RAM. Com isso, a experiência do usuário deve se tornar ainda mais evoluída e veloz.

O Google TV Streamer traz uma integração com a inteligência artificial da empresa, chamada Gemini. A IA trará resumos e sinopses de filmes e séries, além de oferecer uma personalização do plano de fundo da tela.

Também será possível abrir a tela do Google Home na televisão, facilitando o acesso aos aparelhos conectados à internet e a câmeras instaladas pela casa.

O preço do novo dispositivo, que começará a ser comercializado apenas no dia 24 de setembro, será de aproximadamente US$ 100. O aparelho será vendido em duas cores: branco e cinza-escuro.

Diferentemente do Chromecast, que podia ser escondido atrás da televisão, o Google TV Streamer foi pensado para ser mostrado, ficando logo abaixo do aparelho televisivo. O foco do aparelho é voltado ao entretenimento. Não à toa, ele tem por objetivo não sofrer tanto com atrasos de sinal quanto o antigo Chromecast, assim como com problemas de navegação online.

Os avanços tecnológicos representam uma evolução em relação ao Chromecast, mas, ao que tudo indica, o novo dispositivo provavelmente ainda tem menos potencial do que uma Nvidia Shield TV ou uma Apple TV 4K.

O display da interface deve permanecer o mesmo, com recomendações e ferramentas como o acesso ao site Rotten Tomatoes para verificar as notas dadas a filmes. O usuário também poderá apresentar os álbuns do Google Fotos na tela.

O Google TV Streamer ainda está indisponível no Brasil.