Novo iPad deve ser lançado nesta semana, indica CEO da Apple; veja o que esperar

Portais especializados ainda especulam na possibilidade de um novo iPad Air. O The Verge, citando Gurman, diz que a Apple planejava lançar modelos e teclados do iPad Air perto da revelação do iPhone 16e, lançado há duas semanas. O jornalista da Bloomberg declarou que a empresa está “começando a reduzir” o estoque do tablet, sugerindo um novo lançamento.

O iPhone 16e, que foi revelado no dia 19 de fevereiro, é a nova versão do iPhone SE, o modelo “barato” da marca. Com chip A18, o mesmo do iPhone 16, o novo modelo tem compatibilidade com a Apple Intelligence, tem lente traseira de 48 MP, câmera frontal de 12 MP e tela de 6,1 polegadas - o mesmo tamanho do iPhone padrão.