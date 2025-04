One UI 7 começa a chegar ao Galaxy S24; veja se o seu Samsung vai receber atualização

A Samsung começou a liberar nesta segunda-feira, 7, a atualização para o One UI 7, sua nova interface baseada no Android 15. A novidade, que chega primeiro aos donos do Galaxy S24, inclui recursos de inteligência artificial (IA), mudanças visuais e melhorias na usabilidade. Apesar das promessas, a atualização exige atenção: erros na instalação podem causar perda de dados, o que torna essencial a realização de backups antes da atualização.

A nova versão do sistema operacional chega com meses de atraso em relação ao cronograma do Google, que lançou o Android 15 em setembro do ano passado. Segundo a Samsung, o foco no desenvolvimento de funções com IA e o ajuste da interface para diferentes dispositivos atrasaram o lançamento. Agora, com a liberação escalonada, usuários devem se atentar para o cronograma e para os cuidados necessários antes de atualizar seus celulares.

Interface atualizada, recursos de IA e cuidados antes do update marcam chegada do One UI 7 aos Galaxy Foto: Samsung/Divulgação

O One UI 7 traz uma série de novidades para dispositivos Galaxy, especialmente os da linha S e Z. Há mudanças visuais, novos controles e recursos inéditos, como a exibição de informações em tempo real na tela de bloqueio e assistentes de escrita e desenho com suporte de IA. Veja o que muda, quem terá acesso à nova versão, quais cuidados são necessários e como preparar seu aparelho antes da instalação.

Novidades do One UI 7

PUBLICIDADE A principal aposta da Samsung para o One UI 7 está na integração de IA a diversos pontos da experiência com o celular. A atualização incorpora funcionalidades que vão de assistentes de texto a controles mais personalizados, além de uma reformulação no design da interface. A tela de bloqueio ganhou a chamada Now Bar, uma faixa que mostra informações em tempo real de diferentes aplicativos. Nela, o usuário pode acompanhar resultados de partidas esportivas, timers, navegação por GPS e controle de música sem precisar desbloquear o celular. O recurso visa agilizar o acesso a informações sem comprometer a segurança do aparelho.

Outro destaque é o Now Brief, que funciona como um resumo do dia. A ferramenta apresenta conteúdos personalizados com base no uso do aparelho, como previsão do tempo, lembretes e dados de saúde. Por enquanto, essa função estará disponível apenas em modelos mais recentes da Samsung.

A interface como um todo foi redesenhada. Ícones ficaram mais vivos, arredondados e modernos, enquanto o painel de configurações rápidas ganhou nova organização. A partir de agora, é possível puxar as configurações do canto superior direito, deixando o restante da tela para notificações. Os controles de volume também foram remodelados, com mais opções de personalização.

Nos aplicativos nativos, há melhorias pontuais. O app de câmera ganhou um novo layout, com botões e modos melhor organizados. Já a galeria conta com busca inteligente por meio de IA, que interpreta termos genéricos, como “praia” ou “gato”, e exibe imagens relacionadas, mesmo sem nenhum comando.

Publicidade

A atualização inclui ainda ferramentas como o AI Select, que transforma vídeos em GIFs com um único comando; o Audio Eraser, que remove ruídos de vídeos; e opções de carregamento inteligente, que permitem limitar o carregamento da bateria a 80%, 85%, 90% ou 95% para preservar a saúde do componente.

Para quem chega a atualização

A Samsung adotou um cronograma de liberação gradual para o One UI 7. Os primeiros a receber a nova interface são os usuários da linha Galaxy S24, incluindo o S24, S24 Plus e S24 Ultra. Na sequência, o update deve ser liberado para modelos anteriores da série S, dobráveis das linhas Z, e tablets da linha Tab S.

A lista de dispositivos confirmados pela Samsung até o momento inclui:

Galaxy S24, S24 FE, S23, S23 FE

Galaxy Z Fold6, Z Flip6, Fold5, Flip5

Galaxy Tab S10, S9 e versões FE

Publicidade

Além desses, modelos como Galaxy S22, S21, Z Fold4, Z Flip4, Tab S8 e outros devem ser incluídos em atualizações futuras. A Samsung também destacou que smartphones lançados recentemente, como o Galaxy S25 e intermediários como o Galaxy A56, A36 e A26, já saem de fábrica com a One UI 7 instalada.

Como de costume, o ritmo da distribuição pode variar conforme o país e a operadora. A recomendação da empresa é manter o dispositivo atualizado e verificar periodicamente se a nova versão está disponível nas configurações do sistema.

Quem não vai receber o One UI 7

Apesar do esforço da Samsung em manter boa parte do portfólio atualizado, alguns modelos ficarão de fora da One UI 7. Dispositivos com mais de três anos de lançamento e aparelhos de entrada que não atendem aos requisitos mínimos de hardware não devem receber a nova interface.

Entre os modelos que não devem ser atualizados estão:

Publicidade

Faça backup dos seus dados

Publicidade

Nada de começar a atualização sem garantir uma cópia segura do que está no celular. A Samsung oferece duas formas principais de backup: local ou na nuvem, ambas são feitas pelo aplicativo Smart Switch.

Na opção offline, é possível conectar um pendrive, HD externo ou SSD ao celular via cabo USB e usar o Smart Switch para salvar todos os dados ali mesmo. Já quem prefere um backup online pode optar pelo Samsung Cloud, que armazena os arquivos por até 30 dias, desde que a conta Samsung esteja ativa. Em ambos os casos, o processo é simples e evita a perda de arquivos importantes em caso de falha na instalação.

Vai trocar de celular? Transfira os dados direto

Se a atualização vier acompanhada de um celular novo, dá para migrar tudo de um aparelho Samsung para outro usando o próprio Smart Switch. O caminho mais seguro é via cabo USB-C: basta conectar os dois celulares, abrir o aplicativo, e seguir as instruções para enviar e receber os dados.

Publicidade

Esses cuidados, segundo a Samsung, são essenciais para garantir uma transição segura para a nova versão do sistema. A empresa ainda orienta que o celular esteja com mais de 50% de bateria e conectado a uma rede Wi-Fi estável durante a atualização.