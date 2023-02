Pegação a distância? Universidade chinesa cria ‘lábios’ eletrônicos que simulam beijo

Boa notícia aos que mantêm um relacionamento a distância. Uma universidade chinesa criou um dispositivo com “lábios” de silicone capaz de simular um beijo real simultaneamente entre duas pessoas. A novidade custa em torno de US$ 41 no maior site de vendas da China, o Taobao.

De acordo com o tablóide chinês Global Times, a invenção foi patenteada pelo Instituto Vocacional de Tecnologia Mecatrônica de Changzhou. O aparelho contém sensores que permitem replicar o movimento, a pressão e até a temperatura dos lábios dos usuários. Além disso, as pessoas podem optar por transmitir o sons dos parceiros durante o beijo.

Para usar o dispositivo, basta baixar um aplicativo no celular, conectar o aparelho à entrada de carregamento do smartphone e emparelhar com o dispositivo do outro usuário. Assim, é possível realizar vídeo chamadas e enviar beijos a distância.

No app, o usuário também pode optar por “beijar” pessoas anônimas, selecionando a função “quadrado do beijo”, além de poder “gravar” o seu próprio beijo para que outras pessoas possam experimentá-lo.

Essa criação é parecida com a versão da Malásia chamada “Kissinger”, lançada em 2016. O propósito é o mesmo, mas a invenção malaia tinha o formato de uma almofada de silicone, sem os lábios realistas.