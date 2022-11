Playstation VR 2, óculos de realidade virtual da Sony, vai custar R$ 4,5 mil

Publicidade

Anunciado em fevereiro, o PS VR 2, nova versão dos óculos de realidade virtual do Playstation, já tem preço e data para chegar as lojas. O dispositivo chegará nas lojas do Brasil em 22 de fevereiro de 2023 por R$ 4,5 mil, mesmo valor de um PS5. O pacote inclui os controles PS VR2 Sense e fones de ouvido estéreo - a pré-venda começa em 15 de novembro.

Trazendo as mesmas cores que o PS5 e um design parecido com o PS VR, de 2016, o PS VR2 vem com melhorias com relação a geração passada, como novos ajustes de lente, menor peso e um novo design de ventilação. Além disso, assim como nos controles DualSense do console, os óculos tem ícones de textura Playstation na frente e na parte de trás para maior imersão durante a jogatina.

As melhorias também incluem feedback tátil por meio de vibrações, rastreamento ocular, imagem em 4K HDR, taxas de quadros de 90/120Hz, renderização rápida, resolução de 2.040 x 2.000, painel Oled, campo de visão de 110 graus e se conectam ao PS5 com um único cabo USB-C.

Óculos de realidade virtual PS VR 2

A evolução do PlaystationVR, lançado em 2016, entra em um período maior e mais importante para produtos de realidade virtual: o crescimento do interesse de empresas e usuários em experiências que se assemelham ao metaverso.

Além dos preços, a marca japonesa revelou 11 novos títulos para o PS VR2: The Dark Pictures: Switchback VR, Cities VR – Enhanced Edition, Crossfire: Sierra Squad, The Light Brigade, Cosmonious High, Hello Neighbor: Search and Rescue, Jurassic World Aftermath Collection, Pistol Whip VR, Zenith: The Last City, After the Fall e Tentacular.