Poco aposta em nova linha de celulares no Brasil; veja preços e modelos

A chinesa Poco, que surgiu como uma unidade da Xiaomi, anunciou nesta quarta-feira, 15, a chegada ao Brasil de dois novos celulares: o Poco X5 5G e o Poco X5 Pro 5G. Os modelos surgem com configurações avançadas e voltadas para o público gamer, com acesso à internet 5G e tecnologias focadas no alto desempenho de aplicativos e de gravação em vídeo. Assim, os smartphones podem custar até R$ 4 mil.





Apesar de os aparelhos serem direcionados ao público que busca maior desempenho e qualidade de imagem, os celulares também podem ser satisfatórios para pessoas que usam os smartphones de maneira convencional, como para trabalhar, usar aplicativos de serviços de viagem ou de refeições e acessar as redes sociais. “A gente diz que ele é esse smartphone que veio pronto para o grande consumidor geral”, disse o gerente de marketing Thiago Araripe em entrevista ao Estadão.

Os novos aparelhos têm tela com mesma resolução e tamanho: 1080 x 2.400 pixels e 6,67 polegadas. A taxa de atualização é de 120 Hz, aliada para quem joga, e conta com painel Amoled, que promete fidelidade de cores e menor consumo de energia.

Além disso, a tela possui a tecnologia Always On, que permite que, mesmo com o celular em repouso, o relógio fique disponível no display (algo parecido com o que Apple e Samsung fazem nos seus modelos topo de linha).

Os celulares são equipados com uma bateria de 5.000 mAH que, de acordo com os porta-vozes da Xiaomi, pode manter o celular carregado por pelo menos 24 horas de uso - ambos têm suporte para carregamento rápido. Como sistema operacional, o sistema leva o já antigo Android 12 (a companhia promete, no mínimo, duas próximas atualizações) e interface MIUI, da própria Xiaomi.

X5 5G

Continua após a publicidade

Novo celular POCO X5 5G, da Xiaomi, na cor azul Foto: Xiaomi/Divulgação

Esse modelo é equipado com a interface MIUI 13 e possui processador Snapdragon 695G, chip intermediário lançado em 2021. O aparelho também suporta carregamento rápido de 33w, permitindo que o celular carregue de 0% a 100% em cerca de 65 minutos.

O celular contém um conjunto de três lentes traseiras sendo uma a principal de 48 MP (megapixels). Além disso também tem uma ultra grande angular, de 8MP, e uma macro câmera de 2MP. Já a câmera frontal, oferece resolução de 13MP. Para melhorar a qualidade dos registros, os vídeos são gravados em resolução 4K e há 12 opções de filtros que podem ser adicionados às imagens.

O smartphone pesa apenas 189 g e está disponível nas cores verde, azul e preto e nas versões de 128 GB de armazenamento com 6 GB de memória e de 256 GB de armazenamento com 8 GB de memória. O valor do POCO X5 5G é de R$ 2,9 mil para o modelo de 128 GB, e R$ 3,2 mil para a versão de 256 GB.

X5 Pro 5G

Novo celular POCO X5 Pro 5G, da Xiaomi, na cor amarela Foto: Xiaomi/Divulgação

O modelo Pro do celular X5 traz algumas diferenças em relação à versão normal.

Continua após a publicidade

O celular é equipado com a interface MIUI 14, a mais atual dos aparelhos Xiaomi. Uma das atualizações do sistema é que ele analisa e entende o tipo de consumo de aplicativos de cada usuário, separando um espaço de memória maior para os mais usados e um menor para apps menos usados. Além disso, ele traz um pacote de criatividade de câmera que permite a gravação de vídeos curtos em alta qualidade (”Modo Vlog”), com mais recursos de edição e de filtros.

O aparelho possui processador Snapdragon 732G, um chip intermediário avançado da Qualcomm. A versão Pro, por sua vez, suporta carregamento rápido de 67w, possibilitando que o celular carregue de 0% a 100% em, aproximadamente, 45 minutos.

Essa versão, assim como a normal, leva três lentes traseiras, sendo principal (108 MP), ultra grande angular (8 MP) e a macro câmera de (2 MP). A câmera frontal, por sua vez, oferece resolução de 16 MP. Lembrando que os vídeos também são gravados em resolução 4K.

Esse smartphone, por conter a tecnologia de tela Flow Amoled, é um pouco mais leve que a sua versão normal, pesando 181g. Essa tecnologia permite que a tela seja mais fina e mais leve - mesmo tendo a mesma durabilidade de um painel mais espesso e pesado, fazendo também com que a borda do celular seja menor enquanto a tela é maior.

Ele está disponível nas cores amarelo, azul e preto e nas versões de 128 GB de armazenamento com 6 GB de memória e de 256 GB de armazenamento com 8 GB de memória.

O custo do POCO X5 Pro 5G é de R$ 3,5 mil para os celulares de 128 GB e de RS 4 mil para os de 256 GB.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani