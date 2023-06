Quem usa óculos vai ter que comprar lentes separadas para o Apple Vision Pro

Após muita expectativa, a Apple revelou nesta segunda-feira, 5, o tão esperado Vision Pro, os novos óculos de realidade virtual da marca. Apesar de custar a partir de US$ 3,5 mil nos EUA (sem previsões para o seu lançamento no Brasil), o Vision Pro vai custar ainda mais caro para quem usar óculos.

Segundo a Apple, esses consumidores terão que comprar lentes de correção, que são vendidas separadamente e requerem uma receita médica válida para a compra. Além disso, a gigante diz que “nem todas as prescrições de lente são suportadas”, o que pode indicar restrições no uso do aparelho.

Lentes ZEISS para Vision Pro ainda não teve preço divulgado Foto: ZEISS/Reprodução

As lentes extras da marca ZEISS são acopladas de forma magnética ao design do aparelho. Elas são necessárias porque o Vision Pro não possui um espaço físico que possibilita ajustar um óculos de grau junto ao rosto do usuário, além disso item poder prejudicar os recursos sofisticados de rastreamento ocular, que são parte da experiência do dispositivo.

Ainda não há preço para as lentes extra. O Vision Pro chega às lojas dos EUA no começo de 2024.