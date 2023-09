Por que relógios com GPS, febre entre corredores amadores, estão saindo de moda entre profissionais?

Para muitos, os relógios com GPS são uma ferramenta de treinamento extremamente útil — os dispositivos de marcas populares como Garmin, Suunto e Coros vêm equipados com tecnologia de satélite e monitores de frequência cardíaca para produzir um leque de funções. Mas há outros corredores, inclusive os de nível internacional, que têm dificuldade em entender o alvoroço. Para eles, uma mistura de dados atrapalha mais do que ajuda.

Como um corredor universitário condecorado na Notre Dame e depois na Universidade do Tennessee, Dylan Jacobs não aderiu a um dispositivo que muitos de seus colegas de equipe consideravam indispensável. Mas nas raras ocasiões em que ele sucumbia à pressão dos colegas e colocava um relógio com GPS no pulso, ele se lembrava quase que imediatamente do motivo pelo qual havia resistido à tentação.

“As corridas pareciam muito mais longas”, disse Jacobs, 23 anos, tricampeão da NCAA, a liga de esportes universitários dos EUA. “Esse era um dos meus principais problemas. Eu não estava me divertindo ou olhando ao redor. Em vez disso, eu estava olhando para o relógio a cada quarto de milha para ver quanto tempo ainda me restava.”

Heather MacLean, de 28 anos, corredora olímpica de 1.500 metros, lembrou-se de um período de sua vida em que aproveitou a utilidade de um relógio GPS. Como estudante da Universidade de Massachusetts, ela começou a entender o valor do sono — e, mais importante, que não estava dormindo o suficiente — enquanto trabalhava em um laboratório de neurociência. Assim, ela começou a usar um Garmin Forerunner para monitorar seu descanso e ajustar sua programação.

Mais tarde, como profissional de primeiro ano da equipe New Balance Boston, MacLean tentou ser consistente no uso de um relógio GPS, mas foi prejudicada por alguns problemas. O primeiro? Ela sempre se esquecia de carregá-lo.

“Eu o deixava morrer o tempo todo e sou muito preguiçosa com esse tipo de coisa”, disse ela.

Em segundo lugar, MacLean percebeu que o relógio estava tirando a diversão de suas corridas. Isso ficou especialmente evidente para ela durante um período de pouco movimento, quando ela estava simplesmente tentando desenvolver o condicionamento físico.

Heather MacLean, competindo no New Balance Indoor Grand Prix em 2021, costuma monitorar seu resultado em minutos Foto: Kirby Lee / USA TODAY Sports

“Eu odiava o fato de que, a cada corrida que eu fazia, sentia que tinha de verificar meu ritmo, minha distância e tudo o mais”, disse ela. “Então, decidi que ia parar de usá-lo por um tempo e mudar para um relógio normal.”

Ela nunca mais voltou a usar o dispositivo com GPS.

MacLean, que agora usa um Armitron Dragonfly que ela disse ter comprado por US$ 10 no Walmart, reconheceu que havia certos treinos em que um relógio com GPS seria útil, como quando ela fazia uma corrida de ritmo sozinha. (As corridas de tempo são mais rápidas do que as corridas casuais e, frequentemente, são feitas em um ritmo prescrito). Mas Mark Coogan, seu treinador, há muito tempo prioriza o esforço em relação ao ritmo, e MacLean registra sua atividade em minutos e não em quilômetros.

“Sei que estou no nível de elite agora, portanto nem tudo será prazeroso”, disse MacLean. “Mas quando há coisas que me trazem muita alegria, vou investir nelas. E uma dessas coisas é a capacidade de não me concentrar no meu ritmo durante as corridas.”

Sem a pressão de sentir que precisa contabilizar cada quilômetro — ou, imagine só, publicar seus treinos para inspeção pública no Strava, uma plataforma de rastreamento de exercícios — MacLean também passou a ouvir melhor seu corpo. Ela não tem problemas em desistir de um treino extra se estiver se sentindo mal.

“E eu digo ao Mark que, em vez disso, vou dar uma caminhada”, disse MacLean. “E ele diz: ‘OK!’”

Sam Prakel era um destaque no ensino médio em Versailles, Ohio, quando o assistente técnico de sua equipe de cross-country o apresentou à magia dos relógios GPS. Prakel investiu em um. Foi um erro desde o início.

“Comecei a correr muito rápido em todas as minhas corridas”, disse Prakel, “e ficou mais difícil me recuperar delas porque eu estava muito concentrado no meu ritmo. Aprendi rapidamente que isso não era bom para mim.”

Em vez disso, Prakel optou por um outro modelo sem a tecnologia, que ele usou durante seu primeiro ano na Universidade de Oregon. Quando a pulseira se rompeu em seu segundo ano, ele encomendou outro. Prakel, 28 anos, tem usado o mesmo relógio simples desde então — durante seu tempo em Oregon e nos anos mais recentes como corredor profissional da Adidas. Ele nunca precisou trocar a bateria.

Atual campeão indoor dos EUA nos 1.500 e 3.000 metros masculinos, Prakel tem um sistema que funciona para ele, o que, de certa forma, é um retrocesso. O que os corredores faziam antes do advento dos relógios com GPS? Estimativas.

No caso de Prakel, uma corrida de 65 minutos equivale aproximadamente a 10 milhas (16,09 km) e um treino leve de meia hora equivale a 4 milhas (6,43 km). Ele não precisa ser preciso. “Contanto que eu faça as mesmas coisas toda semana e mantenha a consistência, isso é tudo o que importa”, disse ele, acrescentando: “Sinto que estou em um lugar melhor quando não tenho que me preocupar com todos esses dados.”

Prakel e Lumb treinam juntos — ambos sem relógios com GPS Foto: David Jaewon Oh/The New York Times

Aparência

Para alguns corredores, a estética também é importante. Luke Houser, um júnior da Universidade de Washington que ganhou um campeonato da NCAA na milha indoor masculina no inverno passado, usa um Casio de inspiração vintage com um mostrador digital e uma pulseira de metal dourada. Seus colegas de equipe se referem a ele simplesmente como “o Casio dourado”.

“Só acho que fica legal”, disse ele. “Nunca me interessei por cadência ou frequência cardíaca, que acho que nunca são tão precisas. Tudo o que você precisa saber é como você se sente e que horas são. Isso resolve o problema.”

Kieran Lumb, que recentemente quebrou seu próprio recorde canadense nos 3.000 metros masculinos, sabe muito bem que é o tipo de pessoa suscetível à doce sedução dos dados.

Na Universidade de British Columbia, Lumb se formou em engenharia elétrica. Mais tarde, enquanto corria em Washington, ele obteve um mestrado em sistemas de informação. E, por muito tempo, ninguém que o conhecia se surpreendeu com o fato de ele manter uma planilha do Excel para catalogar seu sono, seus treinos e algo que ele chamava de “fadiga nominal percebida”.

“Só estou tentando fazer um pouco de ciência de dados em mim mesmo”, disse ele.

A reviravolta é que Lumb, de 25 anos, que agora corre profissionalmente para a marca de roupas esportivas On, não usa um relógio com GPS desde que era um esquiador de cross-country competitivo quando crescia no Canadá. Quando era calouro na faculdade, ele trocou o dispositivo por um relógio “calculadora” Casio que nem sequer tinha uma função de volta adequada para os treinos de pista.

Da esquerda para a direita, Luke Houser, Sam Prakel e Kieran Lumb, todos evitam relógios com GPS por um motivo ou outro Foto: David Jaewon Oh/The New York Times

“Então, eu só tinha que me lembrar de todas as minhas séries”, disse ele, “e foi incrível”.

Lumb observou que, como muitos corredores são naturalmente competitivos, eles podem ficar obcecados por números. E a tarefa de chegar ao topo da lista de corredores de elite pode ser especialmente desgastante.

Como resultado, o treinador de Lumb, Andy Powell, tenta manter as coisas o mais simples possível. Para Lumb, isso significa abandonar suas planilhas de Excel em favor da abordagem antiga de Powell: pastas de exercícios semanais que seus corredores preenchem e arquivam em fichários físicos.

“Há algo de bom no fato de ir devagar e escrever à mão que eu acho quase cativante”, disse Lumb. “Demorou um pouco para que eu ficasse menos neurótico, mas é libertador.”