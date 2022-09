Robô Astro quer ser ‘babá de pets’ em atualização da Amazon

A atualização do robô Astro, da Amazon, foi anunciada pela empresa nesta terça-feira, 28, em um evento na sede da companhia em Seattle, EUA. O dispositivo, lançado no ano passado, é uma espécie de “Alexa com rodas” e consiste em uma tela interativa com múltiplos sensores. De acordo com a empresa, o robô é um assistente doméstico para atividades como monitoramento de pets, câmera de segurança e assistente remoto.

Assim como as caixinhas de som da empresa, o Astro é equipado com microfones para ser um assistente virtual ambulante. Além disso, ele carrega sensores de profundidade e câmeras que se movimentam ao longo de uma haste.

Todo o funcionamento do robô é baseado em inteligência artificial (IA). Em uma das propostas para a versão 2022 do Astro, a Amazon apresenta um monitoramento para checar animais de estimação que ficam sozinhos em casa.

De acordo com a empresa, “um novo recurso de IA multimodal permitirá aprender sobre as coisas em sua casa que você deseja”, afirmou Ken Washington, vice-presidente de robótica da Amazon.

Versão 2022 do robô Astro da Amazon

“Com base no que você diz enquanto Astro está olhando para um objeto, o robô aprenderá sobre o lugar e o estado do objeto em sua casa – semelhante a como os humanos aprendem. Isso começará com portas e janelas, para que o Astro possa alertá-lo se algo foi deixado aberto que não deveria ter sido”.

Com as atualizações de software, a Amazon espera transformar o Astro também em um agente de segurança. O dispositivo ganhou uma função de patrulha, usando as câmeras e imagens na tela para fazer a guarda de ambientes como armazéns e estoques, por exemplo.

A ideia da companhia, discutida ainda no ano passado, era transformar o robozinho em um aparelho multi tarefas em casa. Entre os usos, era previsto que ele poderia ser um assistente para idosos, por exemplo, tanto na parte de assistência de atividades, chamadas com familiares e serviços de emergência, mas também um lembrete sobre rodas, avisando sobre remédios e outros cuidados.

O robô Astro ainda não tem previsão de chegada no Brasil e não teve preços anunciados no evento.