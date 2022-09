Safra de emojis de 2022 tem burrinho e asa de pomba

Novos emojis estão prestes a chegar ao catálogo da Emojipedia, biblioteca de carinhas, símbolos e outras figuras que usamos diariamente nas conversas pelo celular. A Unicode, que cataloga as imagens, lançou 31 novos emojis nesta quinta-feira, 15. Agora será possível mandar um “bate aqui” para amigos e explorar novas cores de corações e novos animais.

Nos novos desenhos desse ano, além das mãozinhas fazendo o “bate aqui”, estão emojis de água viva, gengibre, uma carinha confusa, corações nas cores rosa, azul claro e cinza, alce, corvo, ganso, uma asa branca, muito semelhante a de uma pomba e até um burrinho. Ainda, símbolos como o do Wi-Fi e um pente para cabelos black power estão na coleção, que chega com a atualização 15.0. do catálogo.

As imagens foram divulgadas pelo The Unicode Consortium, entidade que padroniza as carinhas para sistemas operacionais de computadores e celulares foram oficialmente apresentadas, depois de um rascunho ter sido divulgado em julho.

Frente aos rumores dos últimos anos, a seleção de 2022 parece pequena. Em 2021, cerca de 37 emojis chegaram aos usuários via The Unicode Consortium. Segundo a Emojipedia, é a primeira vez que as atualizações não trazem nenhuma variação de um emoji que representa pessoas.

Ao todo, 31 emojis foram liberados

Depois da apresentação oficial, os sistemas operacionais precisam incorporar os emojis aos seus softwares para, então, distribuí-los aos usuários. O processo pode levar alguns meses, então é possível que seja possível usar os emojis apenas em 2023.