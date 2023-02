Samsung Galaxy S23 tem especialização ‘extrema’ de recursos; leia primeiras impressões

SÃO FRANCISCO - Macio e robusto. Essas são as primeiras sensações que se tem ao interagir com os novos lançamentos da Samsung - o Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Os aparelhos foram lançados nesta quarta, 1, em um evento em São Francisco, na Califórnia, e deixaram boa impressão na estreia. Apostando em câmeras e processamento, a empresa trouxe novamente três modelos públicos e faixas de preço diferente.

O mote da suavidade no celular não é utilizado pela empresa, mas poderia: desde o primeiro toque, o aparelho encaixa nas mãos de uma forma muito confortável e a cobertura traseira, uma espécie de mistura de camadas de plástico e vidro, torna o manuseio do celular bastante agradável. É importante notar, porém, que o S23 Ultra é um pequeno gigante em mãos menores: o aparelho tem tela de 6,8 polegadas, com 16,34 cm de altura e 7,8 cm de largura - o que pode afetar a experiência nesse aspecto.

Novos modelos da linha Galaxy S23 Foto: Lee Jin-man/AP

Mas, se esse não for um problema, vale desfrutar da potência do celular. A empresa optou neste ano por uma parceria exclusiva com a Qualcomm para desenvolver um chip específico para a linha Galaxy. O Snapdragon 8 Gen 2 by Galaxy foi incluído nos três aparelhos e promete desempenho 40% mais rápido em GPU e 30% mais rápido em CPU do que o antecessor - deve agradar quem usa o smartphone para games. A estratégia da Samsung vai em direção contrária do que a Apple fez no iPhone 14: a gigante incluiu o chip A16 bionic apenas nos modelos “Pro”, deixando o iPhone 4 e o 14 Plus com o A15.

O modelo S23 Ultra, topo de linha da família, não veio ao mercado para ser apenas uma versão “mais bonitinha” que irmãos. A Samsung trouxe um conjunto robusto de câmera, com lente principal de 200 megapixels (MP), bateria de 5.000 mAh, tela grande e a manutenção da canetinha S Pen (que tem fãs fervorosos).

Para fazer as fotos em 200 MP é preciso fazer uma seleção manual nas opções da câmera. Isso porque os arquivos gerados por esse tipo de foto podem acabar lotando a memória do celular muito rápido. Segundo a empresa, o conjunto de câmeras usa inteligência artificial para tratamento das fotos - seja de 200 MP ou no sensor comum, de 12 MP. Isso acrescenta detalhes e realça as imagens.

As funções avançadas de fotografia são ótimas, mas ainda deixam algumas dúvidas em nos usuários comuns. Nesse aspecto, a IA da câmera de selfie, por exemplo, que distingue objetos em primeiro plano em relação ao fundo da foto, é uma função mais atraente para quem não busca a perfeição profissional em uma câmera de celular.

Isso é uma vantagem para os modelos mais “simples”, o S23 e o S23+. Com lente principal de 50 MP, os aparelhos também possuem um alto processamento das imagens e torna mais simples a captura de fotos em modo automático. Levando em consideração essa facilidade, além do preço - os modelos chegam com valores de até R$ 6 mil, no S23, e R$ 8 mil, no S23+, enquanto a versão Ultra começa em R$ 9,5 mil - os preços podem ser a escolha certeira da linha deste ano.