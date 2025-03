Meu celular Samsung vai receber a nova interface One UI 7? Veja data e modelos

A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 5, que a atualização da One UI 7, nova versão de sua interface baseada no Android 15, será iniciada em abril para celulares e tablets mais antigos da linha Galaxy. A informação foi divulgada no site oficial da marca.

O Android 15 foi lançado oficialmente em outubro de 2024, e a chegada da One UI 7 aos modelos mais antigos da Samsung deve levar cerca de seis meses. A interface já está disponível na linha Galaxy S25, lançada em janeiro deste ano, e em modelos intermediários como o Galaxy A56, A36, A26 e A06 5G, que ainda não estão disponíveis no Brasil.

One UI 7 será disponibilizado para aparelhos antigos a partir de abril Foto: Samsung/Divulgação

Embora a Samsung ainda não tenha divulgado uma lista oficial dos dispositivos que receberão a One UI 7, espera-se que o cronograma siga o ciclo de atualizações da marca, que garante até 7 anos de atualização para aparelhos mais recentes. Entre os modelos compatíveis, deverão estar as linhas Galaxy A, M, S e Z, além dos tablets da linha Tab S. Entre os aparelhos esperados para receber a atualização, estão o Galaxy A73, A55, A35, A25, A16 e A06, além de intermediários como o Galaxy M55, M35 e M15. Entre os modelos premium, o Galaxy S24, S23 e S22 também devem ser atualizados, assim como os dobráveis Galaxy Z Fold e Flip, a partir da terceira geração.

Confira a lista de aparelhos que devem receber a atualização durante o ano:

Galaxy A06;

Galaxy A14, A15 e A16;

Galaxy A23, A24 e A25;

Galaxy A33, A34 e A35;

Galaxy A53, A54 e A55;

Galaxy A73;

Galaxy M05;

Galaxy M15;

Galaxy M33, M34 e M35;

Galaxy M53, M54, M55 e M55s;

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra e S21 FE;

Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra;

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra e S23 FE;

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra e S24 FE;

Galaxy Z Fold 3, 4, 5 e 6;

Galaxy Z Flip 3, 4, 5 e 6;

Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra;

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE e S9 FE+;

Galaxy Tab S10+ e S10 Ultra.

O que mudou?

A One UI 7 traz mudanças visuais, como novos ícones de aplicativos nativos, com gradientes e cores mais vivas. Além disso, o design das abas de notificações foi alterado para um formato mais moderno, com pílulas de estilo renovado.

Os gestos de navegação também foram aprimorados, permitindo um acesso mais rápido ao painel de controle ou à lista de notificações, com um layout semelhante ao do iOS.

Nas melhorias de inteligência artificial (IA), a atualização traz o Now Bar, assistente de IA integrado à tela de bloqueio, que exibe alertas em tempo real dos aplicativos. Além disso, o Now Brief oferece um resumo personalizado com informações do dia.

Vale destacar que nem todos os dispositivos compatíveis com a One UI 7 terão acesso ao pacote completo do Galaxy AI. Algumas funcionalidades ficarão restritas a modelos mais avançados das linhas Galaxy S e Z Fold.

A Samsung ainda não revelou quando a One UI 7 será disponibilizada no Brasil. A previsão é que, como nas atualizações anteriores, a distribuição global seja feita de forma gradual, começando por alguns mercados selecionados antes de chegar ao país.

O cronograma completo para cada região e modelo será divulgado nas próximas semanas. Os usuários poderão verificar a disponibilidade da nova versão diretamente nas configurações do dispositivo, na seção de atualização de software.