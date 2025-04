Samsung interrompe atualização One UI 7 após problemas no Galaxy S24

Segundo o site SamMobile, o One UI 7 sofria com um bug com a Pasta segura, pasta em que o usuário consegue “trancar” fotos e, assim, o app Galeria gerava vídeos com essas fotos, movendo esses conteúdos mais privados em áreas do smartphone sem proteção.

Além da questão de privacidade, usuários relataram problemas envolvendo o consumo excessivo da bateria após a atualização. Não está claro quantos usuários foram afetados. A Samsung também não divulgou como os clientes afetados pelo bug devem proceder. De acordo com informações divulgadas pelo The Verge, a empresa pausou a atualização do One UI 7 em todos os países em que opera.