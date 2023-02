Smartphone da Coca-Cola é a tentativa da Realme de ganhar novo gás

A fabricante de smatphones chinesa Realme anunciou na quinta-feira, 2, o novo celular Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition que será lançado no dia 10 de fevereiro em parceria com a Coca-Cola.

O preço ainda não foi divulgado, mas apenas 6 mil unidades do aparelho serão fabricadas e vendidas para os países asiáticos Índia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Indonésia. Não há previsão de comercialização em outras regiões do mundo, de acordo com informações da Realme.

A versão do celular vai contar com uma tela de quase 7 polegadas e com sistema operacional Android 13. O design exterior é nas cores da Coca-Cola, com muito vermelho, e o logo da marca - o que dá aquela vontade de tomar uma coquinha com gelo

O dispositivo vem nas opções de 128 GB e 256 GB de armazenamento interno e com processador Snapdragon 695 da Qualcomm. O carregamento é rápido e tem entrada USB-C, além de bateria de 5 mil mAh com duração de aproximadamente 10h.