Trump acredita que um iPhone americano é possível. Isso é um delírio

O marido de Steven Rubio estava planejando substituir seu antigo iPhone em um futuro próximo - mas ele está fazendo o upgrade agora por causa do presidente Donald Trump. A guerra comercial com a China fez com que Rubio e seu marido visitassem a Apple Store no centro de São Francisco na tarde de segunda-feira, 7, e fizessem uma atualização antes que os preços dos aparelhos subissem.

PUBLICIDADE Na semana passada, Trump revelou planos para aumentar drasticamente as tarifas sobre as importações, inclusive da China, onde a Apple produz a maior parte de seus iPhones. Nesta semana, Trump aumentou a tarifa mínima sobre os produtos chineses para 145% à meia-noite de quarta-feira, o que provavelmente elevará o custo dos produtos fabricados na China enviados aos Estados Unidos. Ao longo dos anos, a Apple diversificou sua base de fabricação, aumentando a produção de seus dispositivos na Índia e no Vietnã - dois países que inicialmente foram atingidos com tarifas significativas, mas que foram reduzidas para 10% nesta quarta, 9. Consumidores como Rubio não são os únicos que estão correndo para se proteger das possíveis consequências da guerra comercial. Todo o setor de tecnologia está agora enfrentando uma onda de tarifas rigorosas que ameaçam suas cadeias de suprimentos e perspectivas de negócios. Economistas e analistas estimam que o preço de um iPhone de US$ 1.000 pode aumentar em US$ 250 ou mais se as tarifas persistirem.

Apple pode ser extremamente prejudicada com tarifaço de Trump Foto: Timothy A. Clary/AFP

O iPhone é, em muitos aspectos, o símbolo máximo da era das cadeias de suprimentos globalizadas. Ele foi projetado na Califórnia por engenheiros e designers altamente remunerados. Mas é montado na China e na Índia com peças provenientes de muitos fornecedores diferentes, cada um dos quais com sua própria cadeia de suprimentos complicada. Essa complexidade permitiu que a Apple se tornasse uma das empresas mais valiosas do mundo e uma força cultural e econômica.

Trump declarou uma “revolução econômica” que busca acabar com esse sistema. Em vez disso, ele quer que essas cadeias de suprimentos e fornecedores de peças estejam dentro dos EUA, empregando trabalhadores americanos. “O exército de milhões e milhões de seres humanos parafusando pequenos parafusos para fabricar iPhones, esse tipo de coisa virá para os Estados Unidos”, disse o secretário de Comércio, Howard Lutnick, durante uma aparição na TV da CBS News no domingo, 6.

Não está claro se empresas como a Apple - com uma grande margem de lucro em iPhones de última geração - absorverão o custo extra ou o repassarão aos consumidores. Alguns analistas dizem que os aumentos de preços podem começar em questão de semanas, uma vez que a Apple tenha vendido todos os seus aparelhos estocados nos Estados Unidos.

“Simplesmente não vejo outra maneira de contornar isso”, disse Ryan Reith, vice-presidente de grupo da empresa de pesquisa IDC.

Durante o primeiro mandato de Trump, a Apple estava isenta de tarifas amplas. Em fevereiro, a empresa de Cupertino anunciou um compromisso de investir US$ 500 bilhões nos Estados Unidos nos próximos quatro anos, uma oferta que Trump agradeceu ao CEO da Apple, Tim Cook, no Truth Social. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse na terça-feira, 8, em uma reunião que produtos como o iPhone poderiam passar a ser fabricados nos EUA.

“Sem dúvida, [Trump] acredita que temos a mão de obra, a força de trabalho e os recursos para fazer isso. Se a Apple não acreditasse que os Estados Unidos pudessem fazer isso, provavelmente não teria feito aquele grande investimento”, disse ela.

Durante anos, a Apple procurou atenuar o possível impacto da política comercial direcionada à China expandindo sua base de fabricação. Os AirPods, Apple Watches e laptops MacBook geralmente têm etiquetas “Made in Vietnam”. E, embora o principal produto da Apple, o iPhone, já tenha sido montado exclusivamente na China, a empresa tem se apoiado cada vez mais na Índia para montar alguns de seus modelos de baixo custo, bem como o iPhone 16.

Independentemente de onde esses dispositivos são montados, componentes como processadores, telas, câmeras, chips de memória e modems vêm de todo o mundo para formar produtos acabados. No caso do iPhone 16 Pro, o custo total dessas peças é de cerca de US$ 507 - pouco mais da metade do custo de varejo do dispositivo, de acordo com dados da Counterpoint Research.

Como uma possível solução de curto prazo, pessoas familiarizadas com os planos da Apple disseram que ela aumentaria a produção de iPhones na Índia para enviar aos Estados Unidos.

A incerteza geral provocou uma ampla liquidação do mercado após o anúncio das tarifas, sendo que somente a Apple viu quase US$ 700 bilhões serem eliminados de seu valor de mercado. Na terça-feira, as ações da Apple fecharam em queda adicional de 5%. As notícias sobre as tarifas chegam em um momento crucial para a Apple, já que ela enfrenta uma queda no entusiasmo do consumidor e uma concorrência mais acirrada em alguns mercados importantes. “O iPhone 16 já está atrás das vendas do iPhone 15 desde o lançamento”, disse Gerrit Schneemann, analista sênior da Counterpoint Research. “E as operadoras, no ano passado, estavam reclamando de taxas de atualização baixas e recordes, de modo que já estávamos em uma situação em que as pessoas não estavam necessariamente se animando a comprar novos smartphones.”

A empresa também não conseguiu conquistar o grande público com seus óculos Vision Pro e, mais recentemente, enfrentou reações negativas devido ao desempenho insatisfatório de alguns de seus alardeados recursos de inteligência artificial.

Em alta Link Samsung interrompe atualização One UI 7 após problemas no Galaxy S24 Enquanto isso, os consumidores no exterior - especialmente na China - estão se voltando cada vez mais para os smartphones da Huawei e da Samsung, ao passo que os clientes atuais mantêm seus produtos Apple. Se a Apple for forçada a aumentar os preços do iPhone, a medida poderá inspirar mais consumidores a manter seus aparelhos até setembro, quando a empresa planeja revelar três novos modelos de iPhone, segundo analistas. O esforço da Apple para produzir mais iPhones na Índia pode não protegê-la de um aumento nos preços do iPhone. Como a Apple não pode atender à demanda global apenas com os telefones que produz na Índia, muitos ainda serão montados na China - e é provável que qualquer decisão de preço que a Apple tome seja aplicada uniformemente.

Enquanto isso, os observadores do setor estão divididos quanto à possibilidade de a Apple repassar todo o peso dessas tarifas adicionais aos consumidores. Para Reith, da IDC, não parece provável que a Apple engula o custo dessas novas tarifas. “Eles nunca o fizeram em tempos difíceis passados”, disse ele.

Schneemann, da Counterpoint, diz que a Apple está em uma posição de compensar esses novos custos “melhor do que a maioria das outras empresas”, devido às margens pesadas do iPhone. Mesmo que a empresa não esteja disposta a arcar totalmente com o custo, um aumento de preço moderado poderia ajudar a evitar que as pessoas deixem de comprar novos iPhones.

Um aumento marginal no custo dos novos iPhones pode ser um obstáculo para as pessoas que compram seus novos aparelhos imediatamente, acrescenta ele, mas pode não incomodar os muitos que pagam por seus telefones ao longo do tempo por meio de suas operadoras.

O escopo dos problemas da cadeia de suprimentos da Apple fez com que alguns observadores do mercado se perguntassem sobre a possibilidade de levar a produção do iPhone para os Estados Unidos.

Se a Apple começasse a produzir os aparelhos nos EUA, o duplo golpe dos altos custos da mão de obra americana e a dependência de peças de fornecedores predominantemente asiáticos poderiam significar preços significativamente mais altos para o iPhone.

“A fabricação do iPhone não está voltando para os Estados Unidos”, disse a pessoa familiarizada com os planos da Apple.

Até mesmo Rubio, o marido que compra smartphones, mostrou-se cético: “Não estamos voltando a ser o país manufatureiro que já fomos”, disse ele.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.