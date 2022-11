Vai comprar uma TV na Black Friday? Veja como escolher a tela certa para os jogos da Copa do Mundo

Publicidade

Procurar uma TV nova pode ser complicado quando o assunto é escolher a melhor tela — principalmente se o investimento for alto. O mercado de TVs é frequentemente uma grande sopa de letrinhas e os nomes dos modelos de televisores são frequentemente apenas os técnicos, criados para gestão de estoque.

Além disso, as fabricantes trabalham com categorias diferentes, segmentadas pelo tipo de tecnologia de tela, que abrangem um grande número de modelos de TVs e uma enxurrada de informações sobre tipo de Led, resolução e tipos de imagem que acabam passando batido. Por isso, separamos um guia para entender quais os tipos de tela existem hoje no mercado e qual a ideal para assistir os jogos da Copa do Mundo, e que podem estar em promoção na Black Friday.

TV LED

A TV com essa tecnologia usa um painel de pixels de LCD com retroiluminação de luzes LED. Esse, hoje, é o tipo de televisor mais comum e barato do mercado. Independentemente de qual seja a resolução de imagem da TV, a tecnologia tem algumas limitações, como taxas máximas de brilho e contraste abaixo dos modelos mais sofisticados e vazamento de cores para pixels que deveriam ser de outra cor, o que reduz o detalhamento das imagens.

TV QLED

As telas de TV com tecnologia QLED são parecidas com as telas com retroiluminação LED. A principal diferença é que esses painéis contam com uma película de pontos quânticos que permitem uma maior exibição do espectro de cores, assim como maior taxa de brilho de imagens. Esse é o tipo de TV indicado para ambientes mais iluminados.

TV OLED

Nos painéis OLED, a malha de pixels é composta por diodos emissores de luz. Quando a corrente elétrica passa por eles, eles são ativados e exibem as cores que compõem a imagem. Quando os pixels são pretos, eles estão desligados. Com isso, essa precisão no nível do pixel permite que as diferentes tonalidades de cinza e o preto sejam reproduzidos com maior fidelidade do que em telas com retroiluminação. O que acontece é que o vazamento de cores para áreas indevidas é reduzido ao máximo.

Os displays Oled"evo" desenvolvidos pela LG entregam um nível de brilho maior que os painéis convencionais, algo que faz diferença em jogos. Mas as novidades não param por aí: a empresa lançou a 1ª TV Oledde 97 polegadas do mundo por meioda nova série de TVs OledG2

TV QNED

A tecnologia chamada QNED está presente nos televisores da LG. Ela está ligada à forma como o painel é iluminado por luzes LED. Os aparelhos têm MiniLED, pequenas luzes que iluminam o painel para gerar as cores da imagem. Seria como uma tecnologia intermediária entre o LED e o OLED. A proposta é diminuir o tamanho do painel de retroiluminação para melhorar a fidelidade de cores, brilho e contraste das imagens. Como a linha Neo QLED, da Samsung, as TVs QNED têm película de pontos quânticos para oferecer 99% do volume de cores da Adobe.