Um celular ‘burro’ pode aliviar a sua ‘podridão cerebral’?

Caros leitores, tenho uma confissão a fazer: Estou sofrendo de uma doença que os mais jovens chamam de “Brain rot” (“podridão do cerebral”, em tradução livre), a incapacidade de pensar profundamente depois de rolar demais a tela do meu celular. Hoje em dia, é difícil até mesmo terminar um livro.

Muitas pessoas têm esse problema. Tantas, que deu origem a uma categoria de produtos tecnológicos minimalistas que se esforçam para nos livrar das distrações, desde o Ai Pin, o extinto broche de IA que fazia anotações, até ligações telefônicas com apenas recursos básicos. O exemplo mais recente, o Light Phone III, de US$ 600, de uma empresa iniciante do Brooklyn, nos EUA, é um telefone simplificado que não faz quase nada — é um telefone "burro". A versão mais recente, que começou a ser vendida em março e deve ser lançada em julho, pode fazer chamadas, enviar mensagens de texto, tirar fotos, mostrar direções no mapa, reproduzir músicas e podcasts e não faz muito mais.

O Light Phone III tem uma calculadora integrada - e não muito mais que isso Foto: Andria Lo/NYT

Não há navegador de internet. Também não há loja de aplicativos, o que significa que não há Uber para chamar uma carona, nem Slack ou rede social. Não há nem mesmo e-mail.

“Você o usa quando precisa e, quando o coloca de volta no lugar, ele desaparece da sua vida”, disse Kaiwei Tang, executivo-chefe da Light, a startup que desenvolveu várias versões do Light Phone nos últimos nove anos. “Muitos clientes nos dizem que se sentem menos estressados, que se tornam mais produtivos e criativos.”

Eu estava curioso para ver se o Light Phone poderia me curar da podridão cerebral, então o usei como meu telefone principal por uma semana. Houve momentos em que gostei dele. Enquanto esperava um trem, descansava na academia ou comia sozinho, não me sentia tentado a olhar para a tela do telefone e me sentia mais atento ao que estava ao meu redor. O som das chamadas telefônicas era bom e claro. O aplicativo de mapas fez um ótimo trabalho ao me orientar pela cidade.

Isso me fez lembrar de tempos mais simples, quando usávamos os telefones principalmente para conversar e depois os deixávamos de lado para nos concentrarmos em outras tarefas.

Mas, ao longo da semana, as desvantagens de um telefone mais fraco diminuíram minha satisfação e, no geral, me senti mais estressado e menos capaz. De repente, me vi incapaz de entrar em uma estação de trem, procurar o nome de um novo restaurante ou controlar a porta da minha garagem.

Parte disso tem menos a ver com o Light Phone em si, que é um produto razoável, e mais a ver com o modo como a sociedade como um todo se tornou dependente dos recursos avançados dos smartphones.

Veja como foi minha semana fazendo recados, indo para o trabalho e saindo com um telefone de baixa tecnologia.

Primeiros passos

Quando peguei minha unidade de teste do Light Phone no fim de semana, o telefone, que parece uma placa retangular preta, era bem simples. O menu do telefone era uma tela preta que mostrava uma lista em texto branco de seus recursos: telefone, câmera, álbum de fotos e alarme. Para adicionar mais ferramentas, tive de usar um navegador web no meu computador para acessar um painel, onde pude instalar recursos como um aplicativo de mapas, bloco de notas e cronômetro.

Agora que eu estava pronto para começar, estava determinado a viver, pelo menos por um tempo, sem meu iPhone.

O Light Phone III, que é mais simples do que um smartphone, tem uma câmera integrada Foto: Andria Lo/NYT

Deslocamento para o trabalho

Na segunda-feira de manhã, comecei meu trajeto para o trabalho, pegando um trem de Oakland, Califórnia, para São Francisco. Quando cheguei à estação, percebi que não poderia entrar sem meu iPhone porque, anos atrás, eu havia convertido meu passe de transporte físico, o Clipper Card, em um passe virtual armazenado na carteira móvel do meu smartphone.

O Light Phone não tinha uma carteira móvel para carregar o cartão de trânsito virtual, então, timidamente, voltei para casa para pegar meu iPhone e acabei chegando ao escritório com meia hora de atraso.

Indo para a academia

Tive um problema semelhante em uma noite na minha academia. Para entrar, os membros usam seus telefones para fazer login no site da academia e gerar um código de barras temporário que é escaneado na entrada. Como o Light Phone não tinha um navegador, não consegui criar um código de barras e tive que esperar na fila da recepção.

Enviando mensagens de texto para amigos e tirando fotos

Adicionei alguns dos meus amigos mais próximos à agenda do Light Phone e enviei a eles mensagens de texto explicando meu experimento. A digitação no teclado do dispositivo parecia lenta, em parte porque não havia recurso de correção automática para corrigir erros de digitação. Como resultado, as conversas eram concisas.

Foi hilário quando enviei fotos para as pessoas. Mal iluminadas e granuladas, as imagens pareciam ter sido produzidas com uma câmera de telefone de pelo menos 15 anos atrás.

“Retrô!”, disse um amigo em resposta a uma foto desfocada da minha filha.

Uma foto tirada com o Light Phone do corgi de Brian, Max, parecia mal iluminada e granulada Foto: Brian X. Chen/NYT

“Nossa, isso é ruim”, disse outro amigo sobre uma foto mal iluminada do doguinho, Max.

Os fundadores da Light disseram que estavam orgulhosos da câmera do Light Phone, que tem um toque nostálgico.

Tarefas do dia a dia

Certa tarde, tive que entregar uma devolução da Amazon em uma loja da UPS. Escolhi a opção de envio mais conveniente, que envolvia mostrar um código QR para ser escaneado.

O problema? O Light Phone não tinha nenhum aplicativo de e-mail ou navegador para fazer o download do código. Em vez disso, carreguei-o na tela do meu computador e tirei uma foto medíocre com o telefone.

Quando levei o pacote à UPS e apresentei a foto, prendi a respiração, esperando que a imagem estivesse nítida o suficiente. O funcionário da UPS segurou o scanner e, após três tentativas, ouvi um bipe e uma etiqueta de remessa foi impressa.

Que alívio, mas também que incômodo.

Encontro para o almoço

Em outra tarde, minha esposa e eu saímos para um almoço improvisado. Dei ré no carro e tive que pedir à minha esposa que usasse o iPhone para fechar o portão da garagem com o aplicativo MyQ. (Nosso abridor de porta de garagem físico parou de funcionar há anos).

Depois, estávamos tentando lembrar o nome de um novo restaurante sobre o qual havíamos lido recentemente em um blog de culinária. Não consegui deixar de procurar a publicação do blog no Light Phone (por reflexo). Por fim, acabamos tentando adivinhar e fomos parar no restaurante errado. Foi bom, porém, almoçarmos juntos sem a tentação de verificar meu e-mail.

Conclusão

Embora eu admire o objetivo do Light Phone, minha experiência demonstra que não há nada que possamos fazer ou comprar de forma realista para nos levar de volta a tempos mais simples. Muitos aspectos de nossas vidas, incluindo locomoção pela cidade, trabalho, pagamento de contas e controle de eletrodomésticos, giram em torno de nossos smartphones altamente capazes.

Esse experimento com o Light Phone me fez lembrar do glamping: pagar muito para ter uma experiência artificialmente mais amena.

Não consigo pensar em muitas pessoas cujos empregos permitiriam que elas usassem de forma realista um Light Phone como seu único telefone. Muitos de nós dependem de ferramentas como o Slack e o e-mail para se comunicar.

O Light Phone pode ser mais adequado como um telefone secundário de lazer, semelhante a um carro de fim de semana, para as pessoas se desconectarem quando estão fora do trabalho. Mas, mesmo assim, a qualidade da câmera pode ser um obstáculo para alguns.

Tang, executivo-chefe da Light, reconheceu que o Light Phone não era para todos, mas acrescentou que os pais consideraram a possibilidade de comprar o telefone para que seus filhos se distraíssem menos na escola. A empresa também está trabalhando para adicionar mais ferramentas, como pagamentos móveis e apps de transporte.