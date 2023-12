Vai viajar no fim de ano? Seja educado ao usar eletrônicos no avião ou no ônibus; veja dicas

THE WASHINGTON POST - Reconectar-se com sua família durante as festas de fim de ano é algo maravilhoso, mas viajar até eles, de ônibus ou de avião, costuma ser um sofrimento.

Mas as telas no encosto do banco, uma coleção do Spotify cuidadosamente escolhida e outras comodidades tecnológicas de viagem podem ajudar a aliviar o estresse. O problema? Lembrar-se de que a maneira como você e sua família usam a tecnologia afeta outras pessoas também.

Sabemos que essa é provavelmente a última coisa em que você pensa ao se preparar para uma viagem de fim de ano, mas não custa ser gentil com as outras pessoas. Para ajudar, aqui está um breve guia sobre a etiqueta tecnológica que você - e as pessoas ao seu redor - deve ter em mente quando estiver em trânsito.

Não ocupe infinitamente tomadas de aeroportos e rodoviárias

Se tiver sorte, você encontrará algumas tomadas perto de portões de embarque ou instaladas entre os assentos de um avião ou de um ônibus. Elas são de grande ajuda para manter seus aparelhos carregados em trânsito, mas resista à tentação de deixar suas coisas conectadas indefinidamente.

Há uma exceção: Se você viajar com divisores de tomadas, mais pessoas poderão se conectar ao mesmo tempo. Seus companheiros de viagem, sem dúvida, apreciarão sua generosidade e consideração.

Usar divisores de tomada pode ser uma opção para incluir na mala de viagem Foto: Estadão

Cuidado com o brilho da tela

Poucas coisas são tão irritantes quanto alguém assistindo a um filme chamativo em uma tela com brilho total enquanto você está tentando dormir.

Se você gosta de se acomodar em sua poltrona com um filme - ou se tende a adormecer enquanto assiste a algo - faça um favor a todos e diminua o brilho primeiro. Fique atento a essa luz, quer esteja assistindo a algo em um monitor no encosto da poltrona, em um laptop ou em um tablet apoiado.

E considere seu público ao decidir o que assistir. É claro que você tem o direito de assistir ao que quiser, mas se o seu assento estiver rodeado de crianças, “O Silêncio dos Inocentes” pode assustar os pequenos ao seu redor.

Fones de ouvido são obrigatórios, mesmo para crianças

Em quase todos os voos em que estive neste ano, estive ao alcance de uma criança que assistia a “Peppa Pig” em um tablet com o volume alto. Na primeira vez que isso aconteceu, eu sorri - a criança era fofa! Mas a 14ª vez foi menos encantadora. Não seja o pai ou a mãe que deixa isso acontecer.

Não há um consenso sobre quando a criança pode usar fones de ouvido, mas é fácil encontrar fones de ouvido feitos para crianças pequenas. No entanto, você ainda precisa ter cuidado: A Organização Mundial da Saúde recomenda que as crianças evitem ouvir fones de ouvido em volumes superiores a 75 decibéis - quase tão alto quanto um aspirador de pó normal - por mais de 40 horas por semana.

Coloque fones de ouvido para evitar ruídos com seus colegas de viagem Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Esta é uma regra geral: seu filho sentado ao seu lado ainda deve conseguir ouvi-lo falando com ele por cima de um filme. Se não conseguir, diminua o volume. De fato, se ela for jovem o suficiente, talvez não precise ouvir nada - muitos pais me disseram que simplesmente desligam o áudio por completo.

E se você tiver, digamos, mais de 12 anos e ainda preferir assistir a vídeos com som alto em aviões, ônibus e automóveis? Não há desculpas: Seja atencioso, coloque fones de ouvido e deixe todos os outros relaxarem um pouco também.

Desligue os alarmes

Este é outro item a ser lembrado: Não incomode os outros com os alarmes do seu telefone. Você pode depender do seu smartphone para acordar de manhã, mas nem todos têm o mesmo horário que você. Certifique-se de desativar todos os alarmes futuros ou, se for absolutamente necessário, configure-os apenas para vibrar.

Veja como fazer isso:

No iPhone:

Abra o aplicativo Relógio e toque em Alarmes.

Localize o alarme que deseja alterar e toque nele.

Toque em Som, role a tela até o final e selecione a opção “Nenhum”.

Role novamente para cima até a opção “Haptics”, toque nela e escolha o padrão de vibração para o alarme.

No Android:

Abra o aplicativo Relógio e toque em Alarme.

Localize o alarme que deseja alterar e toque nele.

Certifique-se de que a opção Vibrar esteja ativada e, em seguida, toque no ícone do alarme ou na opção Som.

Selecione “Sem som” ou “silencioso” - o nome exato dependerá da marca do seu telefone.

Nem todos querem aparecer nos seus conteúdos

Não é difícil entender por que o vídeo de reencontro pós-viagem, em aeroportos e rodoviárias, se tornou um dos pilares da mídia social. Não estamos dizendo para você evitar registrar esses momentos, mas lembre-se: Nem todos no saguão de desembarque estarão tão interessados em aparecer em suas fotos e vídeos quanto as pessoas que você está tentando capturar. Faça o possível para manter os passageiros inocentes fora de seus vídeos de encontro.