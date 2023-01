Vendas de smartphones têm pior queda da história no último trimestre de 2022

As vendas de smartphones registraram a pior queda da história do segmento no último trimestre de 2022, de acordo com relatório da consultoria americana International Data Corporation (IDC) publicado nesta quinta-feira, 26. Ao todo, foram entregues 300,3 milhões de aparelhos em todo o mundo, retração de 18,3% em relação ao mesmo período de 2021.

Ao todo, o ano de 2022 também apresentou uma queda na venda de smartphones, de 11,3% — ou 1,21 bilhão de unidades vendidas. O número é o pior desde 2013.

Para a IDC, os motivos para a baixa estão na queda da demanda, afetada pela alta da inflação e incertezas econômicas. “Nunca vimos a entrega de aparelhos no trimestre de festas (Black Friday, Natal) cair em relação ao trimestre anterior”, declarou Nabila Popal, analista da IDC. Segundo ele, promoções para liquidar estoques e vendedores cautelosos com encomendas impactaram o período.

A IDC aponta que a Apple, “que aparentemente era imune”, sofreu reveses devido a problemas na cadeia de suprimentos, afetando a produção do iPhone na China. Segundo os dados do relatório, a Apple entregou 72,3 milhões no trimestre, cerca de 24,1% do mercado, mas variação negativa de 14,9% em relação ao mesmo período de 2021.

A sul-coreana Samsung e a chinesa Xiaomi foram as marcas seguintes do ranking, com 58,2 milhões e 33,2 milhões de aparelhos entregues, respectivamente. Ambas também encolheram em relação aos números de 2021: 15,6% e 26,3%, nessa ordem.

“O que o último trimestre nos aponta é que a alta na inflação e preocupações com o cenário macroeconômico continuam a atacar os gastos do consumidor, ainda mais do que o esperado, e empurra qualquer possível recuperação para o final de 2023″, completa Popal.