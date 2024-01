Vídeo: Veja primeiras impressões do Galaxy S24, novo celular com IA da Samsung

A família do Galaxy S24, celular topo de linha da Samsung, foi apresentada ao mercado nesta semana, em um evento com muitas promessas no universo da inteligência artificial (IA). Os três modelos - Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24 - trazem integração local com ferramentas de transcrição, tradução e geração de conteúdo enquanto mantêm a tradição de câmeras potentes com lentes que chegam a até 200 megapixels (MP).

Equipado com o Galaxy AI, o novo ecossistema de IA da empresa, os aparelhos chegam no Brasil a partir do dia 24 de janeiro com preços a partir de R$ 6 mil - o modelo mais caro, com 1 TB de armazenamento, vai estar nas prateleiras por R$ 13 mil.

Samsung Galaxy S24 é a nova família de celulares da empresa Foto: Bruna Arimathea/Estadão

O Estadão esteve no evento de lançamento dos novos Galaxy S24 na Califórnia e teve acesso, em primeira mão, aos novos aparelhos da Samsung. Conheça os novos celulares da marca sul-coreana no vídeo abaixo: