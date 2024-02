Vision Pro: Para que servem os óculos de R$ 17,5 mil da Apple? Veja utilidades

Por conta disso tudo, o Vision Pro é um produto muito caro — mesmo para o histórico da Apple, conhecida por cobrar valores acima da média do mercado de tecnologia. Nos Estados Unidos, o dispositivo começa a ser vendido por US$ 3,5 mil (algo como R$ 17 mil com o câmbio do País) e, na configuração com maior memória e processamento, pode chegar a US$ 4,5 mil (aproximadamente R$ 25 mil).

A título de comparação, o rival mais próximo do Vision Pro é o Quest 3, da Meta (empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp e que tem investido bilhões de dólares em realidades virtual e aumentada). Os óculos da rival são vendidos a US$ 500 e não trazem tecnologia não tão avançada quanto o produto da Apple.