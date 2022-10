WhatsApp começa a liberar grupos com mais de mil pessoas; Brasil está de fora

O WhatsApp está em testes finais do recurso que permite criar grupos com até 1.024 participantes. Alguns usuários do aplicativo, tanto de Android quanto de iOS, já estão com acesso a essa ferramenta, que, em breve, será disponibilizada a todos, de acordo com o site WaBetaInfo, que antecipa as novidades do mensageiro.

Atualmente, é possível criar grupos com até 256 pessoas, mas usuários de versões beta (utilizadas em testes selecionados) já podem inserir até 512 participantes. Além dessa última possibilidade, outra amostra de usuários podem criar grupos com até 1.024 integrantes.

O site WABetaInfo não informou em quais países esses testes estão sendo realizados. No entanto, o Brasil está de fora no momento.

Ainda não se tem informações sobre a possibilidade de alterar o número de integrantes permitidos em um grupo já existente, após o aumento da capacidade máxima.

Além de grupos com mais de 1 mil integrantes, o WhatsApp pretende lançar mundialmente este ano a ferramenta “Comunidades”, que permite que diversos grupos sejam reunidos, sendo possível a comunicação com milhares de pessoas de uma vez. No entanto, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o lançamento do recurso “Comunidades” será adiado no país para 2023, visando a evitar a disseminação de notícias falsas durante o período eleitoral.

“Estamos entusiasmados com o valor que a funcionalidade Comunidades trará para que organizações sociais e empresas possam gerenciar suas conversas em grupo. Enquanto estamos progredindo, não temos a expectativa de lançar Comunidades no Brasil antes de 2023″, declarou em nota o WhatsApp em agosto deste ano.

Esse recurso do WhatsApp demonstra uma competição entre aplicativos como Telegram e Discord - que já permitem a criação de grupos com mais de 200 mil usuários - e uma corrida para alcançá-los.

Versão premium está chegando para empresas

Além disso, o WhatsApp começou a liberar a versão paga do aplicativo, exclusiva para empresas e chamada WhatsApp Premium. O WaBetaInfo divulgou na semana passada que a versão premium irá oferecer novos recursos aos usuários.

De acordo com o site, a atualização estará inicialmente disponível somente para contas comerciais do WhatsApp Business. Alguns usuários relatam que a ferramenta já apareceu no aplicativo, permitindo a realização de assinaturas. A opção “WhatsApp Premium” aparece na aba de configurações do WhatsApp Business Beta, caso queira conferir se já está disponível no seu aparelho.

A assinatura do WhatsApp Premium é realizada no próprio aplicativo de mensagens e seu valor ainda não foi revelado, apesar de poder variar de país para país. Apenas duas novidades foram divulgadas até o momento: a primeira é a possibilidade de conectar a conta do usuário em até 10 dispositivos - quatro a mais que a versão regular - para facilitar o gerenciamento de mensagens e a segunda é a criação de links comerciais personalizados que levam o cliente direto para a página inicial do negócio.

Além disso, a Meta divulgou sua própria API - que comunica o banco de dados ao aplicativo - com a intenção de ajudar os empresários a desenvolver soluções de atendimento. A Meta, também, quer oferecer uma nuvem pública e gratuita para que seus usuários economizem em gastos em servidores de armazenamento de dados.

O jornal americano The Verge afirmou que a Meta, juntamente com o Facebook e Instagram, vem analisando a possibilidade da instalação de recursos pagos em sua plataforma há alguns meses e estava de olho nas novidades das outras redes sociais que já tinham serviços pagos disponíveis, como o Twitter e o Telegram.