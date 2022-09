GTA 6: Estúdio confirma invasão hacker e vazamento do jogo

A Rockstar Games, um dos estúdios responsáveis pela produção do jogo GTA, afirmou pelo Twitter nesta segunda-feira, 19, que seus sistemas foram, de fato, invadidos e que o hacker conseguiu acessar imagens da sexta edição do game, que ainda não tem data de lançamento. O GTA 6, um dos jogos mais esperados atualmente entre fãs, teve imagens vazadas neste domingo, 18.

“Recentemente, sofremos uma invasão de rede na qual um app terceiro não autorizado acessou e baixou ilegalmente informações confidenciais de nossos sistemas, incluindo imagens de desenvolvimento inicial para o próximo Grand Theft Auto. Neste momento, não prevemos nenhuma interrupção em nossos serviços de jogos em tempo real nem qualquer efeito de longo prazo no desenvolvimento de nossos projetos em andamento”, afirmou o estúdio na rede social.

Segundo o site PCGamer, um usuário do fórum GTA Forums postou cerca de 90 arquivos de vídeo que pertencem ao game. Ainda segundo a reportagem, o hacker afirma estar por trás da invasão dos sistemas do Uber, incidente notificado na sexta, 16. Além disso, o hacker ameaçou vazar mais material da produção durante a semana, incluindo o código-fonte de GTA 5 e de GTA 6.

Após o vazamento, fãs observaram que o material disponibilizado parece confirmar informações já divulgadas da produção — uma delas seria a inclusão de uma protagonista feminina. As imagens acabaram no YouTube, no Twitter e no Reddit e passaram a receber pedidos de remoção da Take-Two, um dos estúdios responsáveis pelo game.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

De acordo com a agência de notícias Bloomberg, que confirmou a informação ainda na tarde de domingo, esse pode ser um dos maiores vazamentos da história dos games.

“Estamos extremamente desapontados por ter todos os detalhes do nosso próximo jogo compartilhado com todos vocês dessa maneira. Nosso trabalho no próximo jogo Grand Theft Auto continuará conforme planejado e continuamos comprometidos como sempre em oferecer uma experiência para vocês, nossos jogadores, que realmente exceda suas expectativas”, explicou a Rockstar Games. “Atualizaremos todos novamente em breve e, é claro, apresentaremos adequadamente este próximo jogo quando estiver pronto. Queremos agradecer a todos pelo apoio contínuo nesta situação”.