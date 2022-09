Hacker vaza supostas imagens de GTA 6 e ameaça revelar código-fonte do game

Ainda sem data de lançamento, GTA 6, um dos jogos mais esperados atualmente entre fãs, teve supostas imagens vazadas neste domingo, 18. Segundo o site PCGamer, um usuário do fórum GTA Forums postou cerca de 90 arquivos de vídeo que pertencem ao game.

Ainda segundo a reportagem, o hacker afirma estar por trás da invasão dos sistemas do Uber, incidente notificado na sexta, 16. Além disso, o hacker ameaçou vazar mais material da produção durante a semana, incluindo o código-fonte de GTA 5 e de GTA 6.

Sucessor de GTA V teve imagens vazadas na internet neste domingo Foto: Reprodução

Não é possível saber como o invasor teria obtido os arquivos, mas o material disponibilizado parece confirmar informações já divulgadas da produção - uma delas seria a inclusão de uma protagonista feminina. As imagens acabaram no YouTube, no Twitter e no Reddit e passaram a receber pedidos de remoção da Take-Two, um dos estúdios responsáveis pelo game.

Oficialmente, Take-Two e Rockstar Games, o outro estúdio responsável pelo jogo, não comentaram o vazamento. A agência de notícias Bloomberg, porém, afirma ter confirmado com fontes da Rockstar que o vazamento é real e de que se trata de um dos maiores vazamentos da história dos games.