O jogo para celular da empresária e estrela de reality shows Kim Kardashian, chamado “Kim Kardashian: Hollywood”, vai encerrar as atividades em 2024, ano em que completa uma década do seu lançamento. A informação é da BBC, que também afirma que o jogo foi removido das lojas de aplicativos da Apple e do Android. Jogadores atuais poderão jogar até o dia 8 de abril. O jogo agora mostra uma contagem regressiva até o dia de seu fim, diz a BBC.

O game, lançado em parceria com a desenvolvedora de jogos mobile Glu, guiava o usuário por uma vida virtual em Hollywood, e o objetivo era atingir a fama seguindo as dicas de Kim. O download do aplicativo era gratuito, mas havia compras dentro do jogo. “Kim Kardashian: Hollywood” superou o ceticismo inicial e foi um sucesso, chegando perto de faturar US$ 200 milhões em receita já em 2014, seu ano de lançamento.

Segundo a BCC, Kim Kardashian afirmou estar grata “do fundo do coração a todos que amaram e jogaram Kim Kardashian: Hollywood nos últimos 10 anos” e apontou que fazer o jogo “significou muito” para ela, mas que é “hora de concentrar essa energia em outras paixões”.

Kim participou do reality show “Keeping Up with the Kardashians”, que acompanhou durante anos o cotidiano de sua família em Los Angeles e terminou em 2021. Atualmente, a família tem outro reality show, chamado “The Kardashians”. A empresária transformou sua fama em um império de negócios, com marcas de cosméticos e skincare. Ela tem centenas de milhões de seguidores nas redes sociais e sua empresa de shapewear, a Skims, é avaliada em US$ 4 bilhões pela Forbes.

Kim Kardashian vai encerrar seu jogo para celular em abril. Foto: Kena Betancur/AFP

Em 2022, Kim anunciou o lançamento do fundo de private equity SKKY Partners, fundado com Jay Sammons, ex-executivo do fundo Carlyle Group, e sua mãe, Kris Jenner. A Forbes estima a fortuna de Kim Kardashian em US$ 1,7 bilhão.

