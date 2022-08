Sony aumenta preço do Playstation 5 e cita inflação global

O Playstation 5 (PS5) vai ficar mais caro. A Sony anunciou nesta quinta, 25, que vai reajustar o preço do seu principal videogame em diferentes países, incluindo Europa, Reino Unido, Japão, China, Austrália, México e Canadá. Ao Estadão, a companhia confirmou que não tem intenção de subir os preços do console no Brasil.

“Estamos observando taxas altas de inflação no mundo e adversidades monetárias, que estão impactando os consumidores e impactando muitas indústrias. Com base nessa condições desafiadoras, tomamos a difícil decisão de aumentar o preço sugerido do Playstation 5 em diferentes mercados”, disse em comunicado Jim Ryan, presidente da Sony Interactive Entertainment.

O aumento pode ser um novo desafio para a gigante japonesa. Em fevereiro, a Sony reduziu para 11,5 milhões de unidades de PlayStation 5 (PS5) a serem entregues até o fim de 2022. O número anterior previsto pela fabricante japonesa era de 14,8 milhões de consoles.

Ainda assim, o comando da empresa considera que há gargalos para atender a demanda. “Nossa prioridade é melhorar a oferta do PS5 para que o maior número possível de jogadores possam experimentar tudo o que o PS5 pode oferecer”.

O movimento da companhia não é comum, já que o preço de hardware costuma cair após o lançamento. Essa, porém, é uma tendência que parece ganhar espaço na indústria. Em agosto, o Facebook aumentou o preço dos óculos de realidade virtual Quest 2.