Google lança plataforma com informações sobre votação em parceria com TSE

O Google, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disponibiliza a partir desta terça, 31, um guia para eleitores durante as Eleições 2022. O compilado de informações “Como votar” ficará visível nas pesquisas do buscador após a digitação de termos relacionados a dúvidas sobre eleição – é o caso das ‘frases-chave’ “como votar” ou “como usar as urnas eletrônicas”, por exemplo. Como resultado, o usuário recebe uma coletânea de serviços, como acesso à versão digital do título de eleitor e aos locais de votação.

A parceria com o TSE, relembra Flávia Annenberg, gerente de políticas públicas da empresa, não é nova. A ponte com a Corte Eleitoral existe desde 2014 e envolve, ainda, capacitação e treinamento de equipes dos tribunais sobre os produtos e políticas do Google, além da disponibilização de detalhes confiáveis sobre as eleições. “Quando os eleitores têm acesso às informações de qualidade durante a jornada eleitoral, aumenta também os instrumentos para tomar decisões. Sabemos como a busca do Google é relevante nesse cenário, o quanto se recorre ao Google durante as eleições”, atenta Annemberg.

Está na agenda da empresa destacar no Google Play, a loja virtual da multinacional, uma coleção de aplicativos cívicos, como o e-Título e outras iniciativas do TSE. A medida começa a valer a partir do meio de setembro e tem como objetivo facilitar o acesso a informações úteis e de qualidade também na plataforma de compras.

Google lança novas ferramentas visando as eleições brasileiras Foto: Kenzo Tribouillard/ AFP

Os recursos foram divulgados nesta terça em coletiva sobre a postura da empresa durante a corrida eleitoral. Além das novas ferramentas para os eleitores, a multinacional também trouxe atualização na política de anunciantes e os reforços no YouTube ao longo da campanha.

Mais transparência nos anúncios

O Google atualizou a política de transparência sobre anúncios políticos. Se, em novembro de 2021, a empresa retornava informações de anunciantes apenas em nível federal, a partir deste mês os detalhes de financiamento estarão disponíveis também na esfera estadual – o Brasil é o terceiro país a receber a expansão: além do país, Estados Unidos e Índia também contam com a adição de recurso.

Continua após a publicidade

Outra medida adotada pela casa para reduzir anúncios nocivos às eleições está na verificação de anunciantes. A partir desta quinta-feira (1), quem quiser rodar nas plataformas Google anúncios políticos que mencionem candidatos ao executivo e ao legislativo terá o perfil avaliado de forma automatizada.

“Nossos sistemas vão detectar se o anunciante está verificado. Se não estiver, ninguém vai ver esse anúncio até que verifiquemos. Depois que ele passa por esses passos de verificação, caso aprovado, o anúncio será veiculado.”, explica David Caragliano, gerente global de políticas públicas.

Reforço

As alternativas integram o portfólio de ações do Google durante as eleições brasileiras e não são o primeiro produto da casa durante a corrida majoritária. Lançada na última sexta-feira, 26, a Central Google Trends - Eleições 2022 permite acompanhar as tendências de pesquisa durante o período eleitoral. Os dados, atualizados em tempo real, trazem o desempenho de cada presidenciável no buscador da empresa, gráficos sobre interesse dos brasileiros em cada estado, as principais perguntas feitas a respeito dos candidatos e os principais termos que acompanham o nome de cada postulante.

O grupo também direcionou parte da sua força-tarefa eleitoral para projetos educativos. No canal oficial do YouTube brasileiro, a série de vídeos “Google para eleitores” traz, a partir desta quarta-feira, 30, orientações sobre como buscar e identificar informação de qualidade sobre as eleições, pesquisar conteúdo de fontes confiáveis e checar a veracidade das notícias.

No YouTube, a busca e as exibições de vídeos também contam com verificação. O site traz, agora, um painel de alerta de integridade eleitoral. O banner aparece durante pesquisas sobre eleições no Brasil e, ao clicar na visualização, o usuário para informações oficiais do TSE.