Google vai desativar 17 recursos do Google Assistente acionados por voz; confira quais são

O Google anunciou em seu blog uma série de mudanças no Google Assistente com o argumento de que visa otimizar a qualidade de experiência do usuário - é mais uma indicação de que a gigante deve redirecionar esforços e investir em novas tecnologias em vista do crescimento da inteligência artificial (IA). As mudanças começam a partir do dia 26 de janeiro.

Assim, a gigante vai desativar ao todo 17 recursos do Google Assistente ativados por voz que supostamente eram poucos usados em caixas de som inteligente, como o Google Home, e relógios inteligentes, uma indicação de que os eletrônicos da companhia também não caíram no gosto das pessoas. O Google destaca que, ao tentar usar um recurso que será desativado, os usuários receberão notificações sobre a indisponibilidade após uma data específica.

Confira a seguir as funções do Google Assistente que serão afetadas pela mudança.

Google fez mudanças importantes no Google Assistente Foto: Kirill Kudryavtsev/ AFP

Reprodução de Audiobooks no Google Play Livros

A funcionalidade de reprodução e controle de audiolivros pelo Google Assistente será desativada. No entanto, os usuários ainda podem ouvir audiolivros por meio do streaming em seus dispositivos móveis.

Alarmes de mídia, musicais e de rádio

A capacidade de definir ou usar esses alarmes em dispositivos com Google Assistente será desativada. A recomendação do Google é que os usuários criem rotinas personalizadas ou usar alarmes padrão.

Gerenciamento de receitas por voz

O acesso ou gerenciamento de receitas por voz não estará mais disponível. A alternativa sugerida é usar o Google Assistente para pesquisar receitas online.

Controle de cronômetro

O controle de voz para gerenciar cronômetros em Smart Displays e alto-faltantes será descontinuado, mas os usuários ainda podem definir temporizadores e alarmes manualmente.

Comunicação por voz

Alguns recursos de envio mensagens de vídeo ou áudio e de e-mails por voz serão descontinuados, mas ainda será possível fazer ligações e enviar mensagens de texto.

Mensagem para grupo familiar do Google

Além disso, não será mais possível usar sua voz para ligar para um dispositivo ou transmitir uma mensagem para seu grupo familiar do Google, mas ainda é possível transmitir mensagens para dispositivos em sua casa.

Reagendar evento no Google Agenda

Não será mais possível reagendar um evento no Google Agenda por voz, porém agendar um novo evento continua funcionando.

App Launcher no modo de direção no Google Maps

Certas funcionalidades, como leitura e envio de mensagens, chamadas e controle de mídia, não estarão mais disponíveis.

Family Bell

Pedidos específicos para agendar ou ouvir anúncios previamente agendados do Family Bell não vão mais funcionar, mas ainda vai ser possível criar uma rotina personalizada.

Meditação com calma

O recurso de meditar com calma será desativads, mas o usuário ainda consegue solicitar opções de meditação por apps de vídeo, como o YouTube.

Controle de voz em dispositivos Fitbit Sense e Versa 3

O controle de voz para atividades será descontinuado nos dispositivos Fitbit Sense e Versa 3, sendo necessário usar os botões para gerenciar atividades. A funcionalidade ainda estará disponível em Pixel Watches.

Visualização de resumos de sono

A visualização dos resumos de sono estará disponível apenas nos Google Smart Displays, mas os usuários ainda podem solicitar detalhes do sono por voz em relógios inteligentes de terceiros.

Chamadas sem identificador

As chamadas feitas em alto-falantes e Smart Displays não terão mais um identificador de chamadas, a menos que o Duo esteja em uso.

Visualização de estimativas de tempo ambiente

A visualização das estimativas de tempo ambiente será descontinuada em Smart Displays, porém os usuários ainda podem solicitar horários de deslocamento e obter instruções por voz.

Verificação de itinerários de viagens por voz

Algumas funcionalidades de verificação de itinerários vão parar de funcionar, mas, como sugestão, o usuário pode solicitar para ver o status do voo.

Informações de contatos

Informações por voz sobre contatos serão desativadas, mas chamadas ainda podem ser realizadas.

Solicitações por voz

A capacidade de solicitar a realização de determinadas ações por voz será desativada, mas, como alternativa, o usuário ainda pode pedir ao Google Assistente para abrir apps instalados.

