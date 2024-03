Digamos que chegue o dia em que os robôs e a inteligência artificial consigam superar os seres humanos em todos os trabalhos possíveis, desde encerar pisos a sobrancelhas e a filosofar em um púlpito. Ainda haverá trabalho para as pessoas?

PUBLICIDADE É possível que sim, diz o economista Noah Smith. “É muito possível que os seres humanos comuns tenham empregos abundantes e bem remunerados na era do domínio da IA — muitas vezes fazendo praticamente o mesmo tipo de trabalho que estão fazendo agora”, escreveu ele em seu blog no Substack. Examinei o argumento de Smith com vários economistas que pensam muito sobre essas questões, e eles se mostraram céticos. Mas há tanto pessimismo em relação ao futuro do trabalho atualmente que a opinião de Smith é um raio de sol bem-vindo. É por isso que estou levando isso a sério.

Para maximizar o lucro, os proprietários da IA vão querer colocá-la para trabalhar fazendo coisas em que ela é um milhão de vezes melhor do que as pessoas Foto: Dado Ruvic/Reuters

Smith baseia seu caso em uma das mais belas teorias da economia: a vantagem comparativa, que se resume em “faça aquilo em que você é melhor”. A teoria implica que, mesmo que Martha Stewart tenha uma vantagem absoluta em passar camisas — ela faz isso melhor do que qualquer outra pessoa no mundo — ela ainda deve pedir a outra pessoa que passe suas camisas para ela, porque seu tempo é mais bem gasto em algo em que ela é ainda melhor, ou seja, produzir programas de TV. (Peguei esse exemplo em um vídeo da Marginal Revolution University).

A relevância para a inteligência artificial é óbvia. Para maximizar o lucro, os proprietários da IA vão querer colocá-la para trabalhar fazendo coisas em que ela é um milhão de vezes melhor do que as pessoas, e não se preocupar com trabalhos para os quais ela é apenas duas vezes melhor do que as pessoas. Isso deixa espaço para que os seres humanos continuem trabalhando para ganhar a vida, em vez de aceitar esmolas.

A teoria da vantagem comparativa se manteria mesmo que a IA se tornasse muito barata, argumenta Smith. Enquanto o poder de computação disponível para a IA for um recurso escasso, seus proprietários sempre desejarão usá-lo da melhor forma possível. Que provavelmente não será ensinar ioga ou escrever este boletim informativo.

Problema resolvido! Ou, na verdade, não exatamente. Smith reconheceu uma limitação “importante e assustadora” em seu argumento. É o fato de que as pessoas competem com os computadores por recursos. Os recursos consumidos para empregar pessoas, como eletricidade para seus escritórios, podem ser usados de forma mais lucrativa para alimentar mais inteligência artificial.

Publicidade

Smith se referiu a um artigo de 2013 do economista Tyler Cowen, que apontou que as empresas não continuaram a usar cavalos para transportar mercadorias depois que os caminhões foram inventados, embora os cavalos tivessem uma vantagem comparativa (não absoluta) para puxar coisas. Os cavalos foram enviados para a fábrica de cola. Não é uma ideia agradável para os trabalhadores humanos.

David Autor, economista do Massachusetts Institute of Technology, também usou o exemplo dos cavalos desnecessários em uma resposta por e-mail às minhas perguntas. Os trabalhadores humanos “têm um custo real de manutenção”, escreveu ele. “Assim, os seres humanos podem se tornar um fator de produção não competitivo para qualquer atividade.”

Autor disse não acreditar que os robôs e a IA se tornariam melhores do que as pessoas em tudo, que é o cenário que estamos explorando aqui. No entanto, se isso acontecer, ele escreveu, “é provável que os trabalhadores acabem se tornando ‘caros demais para serem empregados’ — ou ganhem muito pouco para cobrir seus próprios custos de manutenção”.

Autor é codiretor do corpo docente da Iniciativa Shaping the Future of Work (Moldando o futuro do trabalho) do MIT, juntamente com os colegas economistas Daron Acemoglu e Simon Johnson. Acemoglu me enviou um e-mail dizendo que ele, assim como Autor, está otimista quanto à continuidade do papel das pessoas no mercado de trabalho. “Um limite superior da fração de empregos que seriam afetados pelas tecnologias de IA e visão computacional nos próximos dez anos é inferior a 10%”, escreveu ele.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE No entanto, assim como Autor, ele disse que, na medida em que a IA se tornar melhor do que as pessoas em tudo, não se deve esperar que o trabalho humano ganhe poder de mercado ou mesmo se mantenha. Ethan Mollick, que leciona inovação e empreendedorismo na Wharton School da Universidade da Pensilvânia, tem um novo livro, Co-Intelligence: Living and Working With AI (Co-Inteligência: Vivendo e Trabalhando com a IA). Ele escreve que a IA é realmente boa exatamente nos tipos de coisas das quais os seres humanos se orgulham, como a criatividade. “Pesquisas realizadas pelos economistas Ed Felten, Manav Raj e Rob Seamans concluíram que a IA se sobrepõe mais aos trabalhos mais bem remunerados, altamente criativos e altamente educados”, diz o livro de Mollick. Isso implicaria que os empregos que a IA deixará para nós, seres humanos, serão os trabalhos de rotina. O próprio Mollick não é tão pessimista, mas ele me disse que todos que se aprofundam na IA têm “pelo menos uma crise existencial”, em que seu valor econômico como ser de carne e osso é questionado.

Publicidade

Perguntei a Smith por e-mail o que ele achava dos comentários de Autor, Acemoglu e Mollick. Ele escreveu que o futuro do trabalho humano depende do fato de a IA poder ou não consumir toda a energia disponível. Caso contrário, “os humanos terão alguma energia para consumir, e então a lógica da vantagem comparativa estará em pleno vigor”.

Ele acrescentou: “A partir dessa linha de raciocínio, podemos ver que, se quisermos que o governo proteja os empregos humanos, não precisamos de um emaranhado de regulamentações específicas para cada emprego. Tudo o que precisamos é de UMA regulamentação — um limite para a fração de energia que pode ir para os data centers.”

Em alta Link Instagram lançou 16 novos recursos nos últimos 15 meses; conheça cada um deles Isso me deixou otimista em relação aos empregos novamente — até que entrevistei Pascual Restrepo, professor associado de economia da Universidade de Boston. Autor o recomendou porque ele recentemente fez uma apresentação sobre os seres humanos na era da IA intitulada “You Won’t Be Missed” (Você não será perdido). Restrepo comparou a conquista de empregos pela IA a uma maré crescente que cobre uma rocha de cada vez até que, por fim, todas ficam submersas. “Você ainda pode dedicar seu tempo e chamar isso de trabalho”, disse ele. “Mas seu valor será uma parcela cada vez menor de todo o valor criado.” A vantagem comparativa é real, mas não impedirá que a IA assuma o controle de tudo se ela for melhor em tudo e a computação continuar ficando mais barata, disse Restrepo. Ainda podemos trabalhar, mas, ao trabalhar, estamos, na melhor das hipóteses, economizando alguns recursos computacionais para a IA. Quando aplicamos nossos cérebros insignificantes a um problema por uma hora, estamos poupando a IA de ter que gastar uma fração de segundo com isso, permitindo que a IA — como Martha Stewart — gaste essa fração de segundo com o que faz de melhor, que é gerar enormes quantidades de valor a partir de coisas que hoje só podemos perceber de forma distante. Os proprietários da IA nos pagarão com prazer por esse serviço. O pagamento que recebermos em termos de bens e serviços pode parecer muito grande para os padrões atuais. Mas seria ínfimo em comparação com a riqueza geral da sociedade, a maior parte da qual seria criada pela IA, disse Restrepo. Portanto, as pessoas não precisariam de empregos. O trabalho deixaria de ser fundamental em nossas vidas. O lado positivo? Se os ganhos forem amplamente compartilhados (o que não é uma certeza), estaremos falando de um futuro de luxo inimaginável para todos.