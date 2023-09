A IBM anunciou nesta semana um programa de treinamento em inteligência artificial (IA) que pretende capacitar dois milhões de pessoas de todo o mundo até o fim de 2026. De acordo com a empresa de tecnologia, parcerias com universidades para o ensino de IA estão sendo ampliados e novos cursos na plataforma de educação da marca serão lançados para cumprir o objetivo.

Em comunicado, a IBM afirmou que está colaborando com universidades para desenvolver mais capacidades em torno da IA. O corpo docente das universidades parceiras terá acesso a treinamentos liderados pela empresa, como palestras e experiências de qualificação. Material didático para uso em sala de aula também serão fornecidos. A empresa não especificou quantas universidades brasileiras serão contempladas na cooperação.

Além disso, cursos de IA generativa serão disponibilizados aos alunos no BM SkillsBuild — a plataforma de educação gratuita da marca, que hoje já oferece cursos livres gratuitos em fundamentos de IA, chatbots e outros tópicos como a ética de IA. Os novos cursos incluem redação imediata, introdução ao Machine Learning, melhoria do atendimento ao cliente com IA e a IA generativa em ação e são gratuitos, ofertando certificado no fim das aulas.

Um estudo conduzido pelo IBM Institute of Business Value, citado pela empresa em comunicado, diz que os executivos entrevistados estimam que a implementação de IA e automação exigirá que 40% de sua força de trabalho seja requalificada nos próximos três anos, especialmente os colaboradores que estão em posições de nível inicial.

Segundo a empresa, parcerias com universidades e ofertas de novos cursos na plataforma de educação da marca estão sendo feitas para cumprir a meta Foto: REUTERS/Sergio Perez/Arquivo

“As habilidades de IA serão essenciais para a força de trabalho de amanhã”, disse Justina Nixon-Saintil, vice-presidente e diretora de impacto da IBM. “É por isso que estamos investindo em treinamento em IA, com o compromisso de alcançar dois milhões de alunos em três anos, e expandindo o IBM SkillsBuild para colaborar com universidades e organizações sem fins lucrativos em uma nova educação generativa em IA para alunos de todo o mundo”.