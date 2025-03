Análise | Impopularidade de Musk torna seu plano de robotáxi ainda mais difícil

O presidente Donald Trump disse na terça-feira que compraria um novo Tesla “como uma demonstração de confiança” na empresa, um dia depois que suas ações caíram mais de 15%, a pior perda em uma única sessão desde setembro de 2020. O recuo foi motivado em parte pelo sentimento negativo em relação a Elon Musk e sua agenda de redução de custos no Departamento de Eficiência Governamental. De fato, um belo gesto do presidente que, por lei, não tem permissão para dirigir em vias públicas nunca mais.

Dito isso, a Lei dos Ex-Presidentes de 1958 não considerou que um dia poderíamos ter carros autônomos. Talvez Trump espere que seu Tesla assuma o volante. Melhor ainda, ele poderia alugá-lo para uso na tão alardeada rede de robotáxis de Musk, que ele prometeu que será lançada em vários mercados dos EUA este ano. Ela está programada para começar em junho em Austin, Texas - uma cidade onde 69% dos eleitores votaram em Kamala Harris. Isso provavelmente não importava antes, mas agora importa. A reputação cada vez mais desgastada de Musk é um incêndio de cinco alarmes para os investidores que acreditam que o valor da Tesla está em sua estratégia de robotáxi.

A fidelidade de Musk a Trump transformou seus carros em chapéus MAGA (Make America Great Again) sobre rodas. Em comunidades on-line, postagens ansiosas de proprietários da Tesla indicam que eles se sentem visados. “Seu carro faz você parecer um apoiador nazista”, dizia uma nota encontrada por um proprietário de um Tesla em Chicago. Em Lower Manhattan, uma suástica foi pintada com spray em um Cybertruck. Outro foi vaiado na rua durante o Mardi Gras.

Trump disse que considerará ataques a carros e concessionárias da Tesla, de Musk, como terrorismo doméstico Foto: Alex Brandon/AP

Talvez não seja de se admirar que o adesivo de para-choque mais vendido na Amazon neste momento diga: “Comprei isso antes de sabermos que Elon era louco”.

Houve uma onda de protestos coordenados do tipo “#TeslaTakedown” em todo o país.

Trump disse que considerará esses ataques como terrorismo doméstico. Musk, que se autodenomina campeão da liberdade de expressão, acusou os organizadores de cometerem um crime. Ele e outros republicanos sugeriram, sem provas, que os manifestantes foram pagos pelo bicho-papão de sempre, George Soros. Musk também mirou no empresário Herbert Sandler, que está morto há quase cinco anos.

O que preocupa os investidores são as quedas vertiginosas nas vendas em lugares como a Alemanha, onde a intervenção de Musk em sua política interna parece ter contribuído para uma queda de 76% em fevereiro (em um período em que os novos registros de veículos elétricos em geral aumentaram 31%).

Até mesmo Dan Ives, da Wedbush, talvez o homem mais otimista de Wall Street, admitiu que a paciência está “se esgotando” com o fato de Musk e Trump estarem conectados. Ainda assim, Ives afirma que a empresa se sairá bem graças a um Modelo Y renovado e ao plano de autonomia.

Não compartilho dessa opinião. De acordo com a Pew, cerca de metade do país agora tem uma visão desfavorável de Musk. Infelizmente, essa é a metade que normalmente compraria seus veículos e a metade com a qual ele está contando para fazer decolar sua estratégia de robotáxi. Em um futuro próximo, uma frota autônoma só é viável em ambientes urbanos densos e entre consumidores mais abastados. Depois de Austin, o plano é levar o robotáxi para uma cidade na Califórnia (a empresa ainda não tem uma licença).

Uma pesquisa com 250.000 compradores de carros dos EUA, realizada pelo grupo de pesquisa de mercado Strategic Vision, destaca como a boa vontade em relação à Tesla azedou. Em 2022, antes da compra do Twitter por Musk, 22% dos participantes da pesquisa estavam “definitivamente considerando” uma compra da Tesla no futuro. Depois que ele adquiriu o site de rede social, essa porcentagem caiu para 16%.

No final do ano passado, era de 8%. Antigamente, os democratas compravam mais Teslas do que os republicanos, em uma proporção de cerca de 2 para 1 - agora é de 1 para 1, não devido a um aumento nas vendas dos conservadores, mas a uma queda entre a esquerda.

Agora, comprar um carro é uma decisão obviamente mais importante do que chamar um veículo autônomo. Mas o sentimento é importante. "Os carros permitem que uma pessoa diga: "Isto é quem eu sou, isto é o que eu defendo"", disse Alexander Edwards, presidente da Strategic Vision. "A Tesla precisa entender que a marca Tesla está em crise". Mesmo subtraindo os problemas de imagem, as promessas de Musk sobre a direção autônoma já eram bizarras. A empresa ainda não divulgou uma única milha de condução autônoma não supervisionada em uma via pública. Musk optou por um método mais barato de "ver" que, segundo muitos especialistas, é insuficiente para ser seguro em comparação com os métodos usados pela Waymo e outras empresas. Os órgãos reguladores de segurança dos EUA repreenderam a empresa anteriormente, dizendo que a Tesla exagerou os recursos de sua tecnologia de direção assistida menos potente, o "Autopilot". Se pensávamos que o sentimento do público em relação a Musk estava em baixa agora, espere até que seus carros autônomos comecem a engarrafar o trânsito, fazer curvas erradas ou pior. O sucesso da Waymo - pelo menos 33 milhões de milhas, inclusive em rodovias - foi resultado de um cuidadoso envolvimento político e comunitário, o tipo de diplomacia à qual Musk parece alérgico.

As ações da Tesla subiram com a ideia de que a proximidade de Musk com o governo Trump lubrificaria as engrenagens regulatórias para essas ambições. O que os investidores não haviam considerado é que isso seria enfrentado por uma força oposta: as pessoas não estão gostando disso.

