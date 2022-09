Bravium recebe aporte de R$ 100 milhões e fará fusão com empresas de e-commerce

A empresa de tecnologia Bravium anuncia nesta terça, 13, o recebimento de um aporte de R$ 100 milhões da gestora de fundos Bridge One. Com o investimento, a Bravium fará uma fusão com as empresas Satelital, especializada em programas de fidelidade, e a Atrus, de soluções de e-commerce para consumidores e empresas.

A Bravium foi criada em 2007 como uma empresa dedicada à operação de loja e à entrega de produtos de programas de fidelidade de bancos, companhias aéreas e indústrias. Quando o cliente escolhe trocar seus pontos por um produto, quem faz a entrega é a Bravium. Entre seus clientes estão plataformas digitais da Smiles, Tudo Azul, Latam Pass, Ambev e Avon.

A marca que irá prevalecer após a fusão dos negócios será a da Bravium, que passará a contar com um portfólio mais amplo de tecnologias de comércio eletrônico para o mercado corporativo. O novo investimento será usado para aumentar a presença nos nove países da América Latina onde atua. “Nosso foco é crescer nos mercados onde já atuamos, mas principalmente no Brasil. Há poucas empresas atuando em full commerce e temos espaço para crescer”, afirma Adelmo Inamura, CEO da Bravium.

A companhia estima atingir mais de R$ 3 bilhões em vendas e faturamento de R$ 450 milhões no ano de 2022, um salto significativo em relação ao ano passado, quando a receita foi de cerca de R$ 300 milhões. Geradora de caixa, a empresa atraiu a atenção de investidores por ter previsibilidade de receita e potencial de expansão.

O principal projeto da companhia é chamado Orbia, uma operação conjunta no agronegócio com a Bayer, o Itaú e a Yara. Criada a partir de um programa de fidelidade feito com a Bayer, a plataforma é usada para atender a mais de 200 mil produtores de alimentos e oferecer crédito por meio de parceiros, como o Itaú.

Investimento

Diante da fuga do capital de risco motivada pela alta tanto da taxa de juros quanto da inflação no Brasil e no mundo, João Brandão, sócio e fundador da Bridge One, diz que o aporte foi realizado porque a companhia tem as contas em dia e continua a crescer ano após ano.

“A Bravium é uma empresa diferente por ser geradora de caixa. A empresa nunca precisou de investimento para se sustentar. Esse é o nosso maior investimento até o momento. Isso mostra que empresas em mercados grandes, com boa geração de caixa, o capital está disponível”, afirma Brandão.

O aporte poderá ser usado pela Bravium tanto para conquistar novos clientes quanto para aumentar o faturamento de vendas para os clientes atuais. Para atingir esses objetivos, a expansão de equipe está no radar da empresa.