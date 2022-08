Bankme capta R$ 5,5 mi para acelerar operação de ‘minibancos’

A Bankme acaba de captar R$ 5,5 milhões para acelerar a operação de “minibancos” fornecida pela fintech. A solução consiste na criação de estruturas financeiras para grandes e médias empresas, assim como empreendedores capitalizados, para financiar suas cadeias produtivas. Com o montante, a empresa planeja investir em tecnologia e contratações para dobrar o capital sob gestão e faturamento nos próximos seis meses.

“Para cumprir esse objetivo ousado, parte dos recursos serão utilizados na expansão do time”, afirma o fundador e CEO da Bankme, Thiago Eik. O executivo complementa que o investimento será direcionado também às áreas de tecnologia e produtos, com objetivo de ampliar as possibilidades de receita para os clientes.

Eik destaca que a fintech já atingiu o break even (quando custo total e receita total se equiparam) e cresce de forma orgânica. No entanto, enxergou no investimento a oportunidade para acelerar esse processo e contar com recursos dos fundos. A rodada anunciada hoje conta com a participação da DOMO Invest, Apex Partners, Bamboo Capital Markets, além do investidor e mentor de startups Aury Ronan Francisco.

‘Minibancos’

Atualmente, a fintech possui 60 “minibancos” em operação em diferentes regiões do Brasil. O modelo consiste na criação de uma financeira a partir do mapeamento de oportunidades de antecipação de recebíveis na base do cliente. A fintech auxilia ainda na prospecção, mediante inteligência de dados e tecnologia e opera o crédito para o ecossistema.

Continua após a publicidade

Após a abertura do “minibanco”, que tem prazo médio de 15 dias, as empresas e empreendedores têm acesso à Plataforma Bankme, exclusiva para realizar as operações e solicitar as antecipações. Para utilizar a solução multiplataforma, o cliente precisa estar disposto a movimentar a partir de R$ 1 milhão em operações de crédito.

As modalidades de operação mais comuns são a Intercompany - antecipação do contas a receber; Risco Sacado - antecipação de recebíveis para fornecedores, com foco no aumento da lucratividade pelo alongamento do prazo de pagamento e Antecipação de Crédito Futuro (ou Fomento à Produção) - operação de crédito para compra de insumos para produção.