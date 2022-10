BeerOrCoffee é rebatizada de Woba e chega ao México de olho na alta demanda por coworkings

Publicidade

O marketplace de coworking BeerOrCoffee foi rebatizado e se lançou para o mercado nesta sexta-feira, 28, como Woba. De cara nova, a startup quer surfar na aceleração do modelo flexível de trabalho, tendência impulsionada pela pandemia de covid.

Os planos incluem a expansão internacional, que teve início com a recém-chegada ao México. Para os próximos anos, a meta é desembarcar em outros países da América Latina e Europa, afirma a presidente executiva, Roberta Vasconcellos.

O projeto de crescimento é apoiado pelos investimentos levantados pela Woba nos últimos anos. No fim de 2021, a gestora americana Kaszek e a Valor Capital aportaram US$ 10 milhões na startup por meio de uma rodada Série A. O montante se somou aos R$ 8 milhões investidos anteriormente pelo cofundador do Booking.com, Kees Koolen, em 2018.

Atualmente, a Woba tem mais de 1,5 mil espaços que podem ser usados como escritórios para realização de eventos ou reuniões. Desses, 87 estão no México — a escolha pelo país foi motivada pelo tamanho do mercado, assim como pela demanda dos clientes brasileiros que trabalham por lá.

“Mapeamos a necessidade para fornecer coworkings nos locais em que os funcionários dos nossos clientes precisam”, afirma Vasconcellos. Entre as 500 companhias atendidas estão Itaú, XP Investimentos, Banco Inter, Creditas, iFood, Rappi, Sodexo, MRV e Mapfre.

Em meio ao aumento da busca por espaços compartilhados de trabalho, a Woba viu a demanda saltar nos últimos 12 meses. Em setembro de 2022, por exemplo, o número de reservas cresceu quase quatro vezes em relação ao mesmo mês de 2021. “Se por um lado os escritórios tradicionais estão ociosos, os flexíveis não param de crescer. Queremos acompanhar a tendência”, diz a CEO da startup mineira fundada em 2017.

Em 2022, 56% das empresas brasileiras adotaram o trabalho híbrido, enquanto a taxa era de 44% no ano anterior, segundo levantamento do Google Workspace em parceria com a consultoria IDC Brasil.

Woba inicia estratégia de internacionalização pelo México

Nova marca

Inicialmente, a startup foi fundada como uma plataforma de conexão. Agora, o novo nome, que deriva do termo “Work-Life Balance’” (vida profissional equilibrada), marca a consolidação da virada para um ecossistema de soluções de escritórios.

Além de centralizar a gestão dos espaços para diferentes usos, o acesso à rede da Woba fornece acesso a dados para tomadas de decisão sobre o modelo de trabalho mais eficiente para cada cliente.