Não é fácil atingir a marca de US$ 1 bilhão de avaliação de mercado (ou valuation), cifra criada para denominar as startups “unicórnios” em todo o mundo. Prova dessa dificuldade é o pequeno número dessas empresas bilionárias no Brasil: são apenas 24 entre as dezenas de milhares que existem em nosso mercado de inovação. Entrar para esse grupo, portanto, não é tarefa simples.

O primeiro passo para se tornar um unicórnio é receber o que pode se considerar um “cheque gordo”, isto é, acima de US$ 100 milhões. Essa rodada costuma ser a terceira ou quarta vez de captação, que traz diversos investidores de peso, que compram participação na startup e definem um preço futuro para a companhia — a tal da avaliação do mercado.

Quando se fala em valuation de startups, a lógica é sempre de longo prazo, já que essas empresas de tecnologia não costumam operar com lucro, mas sim reinvestindo ganhos para acelerar o crescimento. Por isso, o cálculo sempre inclui o quanto essa companhia deve crescer nos próximos 5 a 10 anos, observando métricas como ritmo de crescimento, mercado potencial e projeção de receita.

Se ultrapassar US$ 1 bilhão, aí a startup passa a ser denominada um “unicórnio”.

O que os unicórnios têm em comum?

Além da cifra bilionária de avaliação de mercado, essas startups têm em comum o acelerado ritmo de crescimento, que faz delas vorazes por cheques de investimento para manter a expansão. Normalmente, quanto mais dinheiro levantado, maior a queima de caixa para ganhar mercado.

Outro fator em comum está no mercado onde esses unicórnios atuam. Com ambições de atuar em segmentos inexplorados ou mal servidos, essas empresas sempre falam em “resolver um problema grande da sociedade”, que pode ser a inclusão bancária (Nubank), entrega de refeições com rapidez e menor custo (iFood) ou aluguel e venda de imóveis sem sair de casa (QuintoAndar e Loft). Outros exemplos clássicos (e internacionais) são Uber, Airbnb e WeWork.

“Essas empresas tentam resolver um problema comum, que necessita de bastante tecnologia e de quebra de paradigmas no mercado”, explica o investidor Amure Pinho, fundador da plataforma Investidores.vc.

Ele explica que o capital de investidores entra justamente aí: dar combustível para acelerar o negócio, ganhar mercado e sair na frente de agentes tradicionais pouco digitalizados, como bancões e grandes imobiliárias. “O unicórnio precisa fincar essas bandeiras, criar barreiras de entrada e dar menos chance para concorrentes”, afirma.

Nada disso é fácil, e manter o ritmo de crescimento pode ficar ainda mais difícil em um momento em que o mercado de startups enfrenta escassez de capital.

“Ao se tornar unicórnio, o principal impacto para a startup é conseguir manter a escala de crescimento”, afirma Pedro Carneiro, sócio da ACE, empresa focada em inovação. “O status faz com que o mercado inteiro olhe mais atento para essa empresa.”