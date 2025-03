Conheça Reflection AI, startup de ex-funcionários do Google que quer construir agentes de ‘super IA’

Dois dos principais pesquisadores do laboratório de inteligência artificial do Google, DeepMind, levantaram US$ 130 milhões para uma nova empresa com o objetivo de obter superinteligência por meio de agentes de codificação com tecnologia de IA capazes de se autodirecionar. A startup, Reflection AI, até o momento tem operado sem ser notada. Ela planeja sair da invisibilidade nesta sexta-feira, 7, com o anúncio de seu novo financiamento, que inclui uma rodada de financiamento inicial de US$ 25 milhões liderada pela Sequoia Capital e CRV, bem como uma rodada da Série A de US$ 105 milhões liderada pela Lightspeed Venture Partners e CRV.

Outros investidores incluem o cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, o diretor executivo da Scale AI, Alexandr Wang, a SV Angel e o braço de capital de risco da Nvidia. A avaliação mais recente da startup é de US$ 555 milhões.

Misha Laskin e Ioannis Antonoglou são os fundadores da Reflection AI Foto: Reflection AI/Divulgação

PUBLICIDADE A Reflection AI foi fundada por Misha Laskin e Ioannis Antonoglou, que anteriormente eram cientistas de pesquisa na unidade de IA da Alphabet, ajudando a liderar o aprendizado de reforço de seu modelo, o Gemini. Antonoglou, engenheiro fundador da DeepMind, ajudou a criar o AlphaGo, um modelo inovador de IA que foi o primeiro a derrotar especialistas em nível humano no jogo de tabuleiro Go. Um número crescente de empresas de tecnologia tem apostado nos chamados agentes que podem executar determinadas tarefas, inclusive codificação, em nome do usuário. Mas a missão grandiosa da Reflection se concentra na criação de ferramentas que tenham total autonomia, em vez de simplesmente servir como uma espécie de copiloto ou assistente. A startup espera que essa abordagem leve mais rapidamente à superinteligência - ou IA mais inteligente que a maioria dos humanos, de forma mais ampla. Outras empresas de IA, incluindo OpenAI, Anthropic e DeepMind, também estão trabalhando para criar sistemas de IA mais poderosos que se igualem ou superem as pessoas em muitas tarefas.

Laskin disse que a empresa já tem clientes pagantes em áreas que têm grandes equipes de codificação, como no setor de serviços financeiros e tecnologia. O foco da empresa é automatizar primeiro o trabalho tedioso e rotineiro de engenharia, como a migração de bancos de dados de software ou a refatoração de código.

“Não acho que se trate de substituir o trabalho dos engenheiros”, disse Raviraj Jain, sócio da Lightspeed, que está participando da diretoria da Reflection. “Acho que, em vez de os engenheiros fazerem o trabalho pesado, eles se tornarão arquitetos que supervisionarão muitos e muitos agentes autônomos.”

A Reflection é uma das muitas startups bem financiadas que entraram no espaço de codificação de IA, beneficiando-se de uma onda de desenvolvimento e entusiasmo de IA após o lançamento do ChatGPT pela OpenAI em 2022. Outras incluem a Anysphere, fabricante do Cursor, a Replit e a Poolside. A Reflection está contratando para aumentar sua equipe, que atualmente está sediada em Nova York, São Francisco e Londres.

Enquanto a maioria das ferramentas de codificação atuais trabalha para auxiliar os desenvolvedores, os agentes da Reflection poderão tomar decisões mais independentes. Laskin comparou os assistentes de IA típicos a uma direção com controle de cruzeiro, enquanto a Reflection está se preparando para ser mais parecida com a Waymo, a unidade de direção autônoma da Alphabet.

“Acho que a Reflection tem potencial para competir e superar os grandes laboratórios de IA que fazem isso atualmente”, disse Stephanie Zhan, sócia da Sequoia. “Sou da opinião de que o mundo será muito, muito diferente daqui a alguns anos e que esses sistemas de inteligência poderão realmente provar que podem automatizar totalmente muitas das tarefas que fazemos hoje”./BLOOMBERG

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.