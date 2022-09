Dona da Daki negocia primeiro investimento após abandonar operação nos EUA

A Jokr, empresa americana dona da Daki, de delivery de supermercado, está de olho em uma rodada de investimento após encerrar sua divisão de negócios nos Estados Unidos, afirmou o site The Information. O aporte pode ser o primeiro desde que a operação se voltou para a América Latina e deve elevar o valor da empresa para US$ 1,3 bilhão.

O aumento não é muito significativo — a rodada também não. No ano passado, a empresa conseguiu uma soma, entre investimentos Série A e Série B, de US$ 430 milhões em apenas quatro meses e foi avaliada em US$ 1,2 bilhão. Agora, o cheque deve ficar, “apenas”, por volta de US$ 50 milhões. Ainda assim, uma bolada para a nova fase da startup.

De acordo com o site, a Jokr confirmou que a rodada está em negociação, mas não disse qual valor deve ser investido. O aporte deve ser liderado pelos fundos G Squared e GGV Capital, com participação de nomes como Tiger Global e Activant Capital.

Sem operação nos EUA, o mercado principal da Jokr é a América Latina. A Daki, startup de delivery fundada por brasileiros, participou de uma fusão com a Jokr em 2020 e se tornou unicórnio com apenas 10 meses de Brasil.

Em abril deste ano, a Daki anunciou um segmento de marca própria de produtos que vão desde vinho até itens como papel higiênico e comida pronta. Na ocasião, a startup tinha inaugurado recentemente um novo centro de distribuição, em Osasco.

A empresa, concorrente de iFood e Rappi no setor de delivery, porém, demitiu, pelo menos, 119 funcionários desde janeiro, como confirmou a startup ao Estadão na época. Ao todo, a Daki diz ter agora o mesmo número de funcionários do início de 2022: 800. A startup alega que os desligamentos fazem parte de um movimento de substituição e não de encolhimento de equipe.

Com o novo investimento, a Jokr pode encontrar um suspiro na hora de fechar as contas, que obrigaram a empresa a sair dos EUA. Segundo o The Information, o prejuízo mensal da companhia estava girando em cerca de US$ 10 milhões.