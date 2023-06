Empreendedores e ‘startupeiros’ redescobrem o Vale do Silício por causa da inteligência artificial

THE NEW YORK TIMES -Nos últimos anos, a região de São Francisco, EUA, conhecida por ser a capital da tecnologia no mundo, viu um movimento de contra fluxo entre empreendedores, startups e investidores. No entanto, com a mais recente onda de inteligência artificial (IA) – conhecida como IA gerativa, que produz texto, imagens e vídeo em resposta a comandos – esses grupos estão de volta à Califórnia.

Até então, o cenário era o pior possível para a região que é sinônimo de inovação. O setor de tecnologia passa por sua pior crise em uma década, com demissões e um excesso de escritórios vazios. Além disso, a pandemia motivou uma onda de migração para locais com impostos menores, menos restrições contra a covid, ruas mais seguras e mais espaço – os trabalhadores da tecnologia estão entre os grupos que mais têm criticado São Francisco pelo agravamento de seus problemas com drogas, moradia e crime.

Porém, depois que o ChatGPT varreu o setor, há muito em jogo para ficar de fora. Investidores já anunciaram US$ 10,7 bilhões em apoio financeiro para startups de IA gerativa no primeiro trimestre deste ano, valor 13 vezes maior que o registrado no ano passado, segundo o PitchBook, que monitora startups.

Assim, dezenas de milhares de trabalhadores do setor recentemente demitidos por gigantes da tecnologia estão ansiosos para participar do novo momento. Além disso, grande parte da tecnologia de IA tem código aberto, o que significa que as empresas compartilham seu trabalho e permitem a qualquer pessoa trabalhar em cima dele, o que incentiva um sentimento de comunidade.

As “casas de hackers”, onde as pessoas criam startups, estão começando a surgir em São Francisco, no bairro de Hayes Valley, conhecido como “Vale Cerebral” por ser o centro do cenário da IA. E todas as noites alguém organiza um hackathon, um encontro ou uma demonstração focada na tecnologia.

Woodstock da inteligência artificial

Em março, dias depois da OpenAI, startup por trás do ChatGPT, ter lançado uma nova versão de sua tecnologia, um “hackathon de emergência” organizado por uma dupla de empresários atraiu 200 participantes, com quase o mesmo número na lista de espera. Naquele mesmo mês, um evento de networking organizado às pressas no Twitter por Clement Delangue, o CEO da startup de IA Hugging Face, atraiu mais de cinco mil pessoas para o Museu Exploratorium de São Francisco, o que lhe rendeu o apelido de “Woodstock da IA”.

Mais de 5 mil pessoas compareceram ao chamado 'Woodstock da IA' em março Foto: Alexy Khrabrov/The New York Times

Madisen Taylor, que comanda as operações da Hugging Face e organizou o evento junto com Delangue, disse que a atmosfera de comunidade lembrava a de Woodstock. “Paz, amor e desenvolvimento de IA legal”, disse ela.

Jen Yip, que tem organizado eventos para trabalhadores da tecnologia nos últimos seis anos, disse que a calmaria no cenário da tecnologia em São Francisco durante a pandemia começou a mudar no ano passado em sintonia com o boom da IA. Durante hackathons noturnos e eventos de demonstração, ela observou pessoas conhecendo seus cofundadores, garantindo investimentos, conquistando clientes e interagindo com possíveis contratações.

“Vi pessoas chegando em um evento com uma ideia que queriam testar e apresentar para 30 pessoas diferentes no decorrer de uma noite”, disse ela.

A volta das startups

Bernardo Aceituno transferiu sua empresa, a Stack AI, para São Francisco em janeiro para participar de um programa da aceleradora de startups Y Combinator. Ele e seus cofundadores planejavam abrir a sede da empresa em Nova York depois do fim do programa de três meses, mas decidiram permanecer em São Francisco. A comunidade de colegas empresários, investidores e talentos da tecnologia que encontraram era valiosa demais, disse ele.

“Se nos mudássemos, seria muito difícil recriar isso em qualquer outra cidade”, diz Aceituno, 27.

Depois de operar remotamente durante vários anos, a Y Combinator começou a incentivar as startups em seu programa a se mudarem para São Francisco. De um grupo recente com 270 startups, 86% participaram in loco, segundo a empresa.

“O Hayes Valley se transformou de verdade no Vale Cerebral este ano”, disse Garry Tan, CEO da Y Combinator, durante um dia de demonstração em abril.

Brex também retorna

O boom da IA também está trazendo de volta fundadores de outros tipos de empresas de tecnologia. A fintech Brex, dos brasileiros Henrique Dubugras e Pedro Franceschi, afirmou “priorizar o trabalho remoto” no início da pandemia, fechando as portas do escritório para 250 pessoas no bairro de SoMa, em São Francisco. Dubugras e Franceschi mudaram-se para Los Angeles.

Em Founders You Should Know, série dirigida por Jen Yip, líderes de empresas de IA falam para um público formado principalmente por engenheiros em busca de seu próximo trabalho Foto: Ximena Natera/The New York Times

Mas quando a IA gerativa começou a decolar no ano passado, Dubugras, 27, ficou interessado em saber como a Brex poderia adotar a tecnologia. Em pouco tempo ele percebeu que estava ficando de fora dos cafés, das conversas casuais e da comunidade criada em torno da IA em São Francisco, afirmou.

Em maio, ele se mudou para Palo Alto, ao sul de São Francisco, e começou a trabalhar em um novo escritório, bem minimalista, alguns quarteirões daquele usado anteriormente pela Brex. A alta taxa de escritórios vazios em São Francisco fez com que a empresa pagasse um quarto do valor do aluguel pago antes da pandemia.

Dubugras diz que, desde o seu retorno, está com uma agenda constante de cafés para se reunir com pessoas trabalhando com IA. Ele contratou um doutorando da Universidade Stanford para orientá-lo sobre o assunto.“O conhecimento está concentrado na vanguarda”, diz. /TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA