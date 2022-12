Fintech Pay4Fun lança cartão pré-pago de olho no crescimento de apostas online

A Pay4Fun, instituição de pagamento do setor de apostas esportivas e entretenimento, está lançando, nesta segunda-feira, 5, um cartão de crédito pré-pago. A empresa é a primeira desses segmentos a receber autorização do Banco Central para operar de forma legal no País. O novo produto, aceito mundialmente, será fornecido em parceria com a fintech Pomelo.

Atuando com mais de 340 sites integrados no segmento de entretenimento, a Pay4Fun bateu R$ 500 milhões em transações financeiras em julho de 2021, se beneficiando da expansão do mercado de apostas online. O principal negócio da empresa são os sites de apostas esportivas.

“O lançamento do Pay4Fun Card é um grande passo na nossa missão de expandir a experiência e facilidades bancárias para pessoas que não têm acesso a elas”, afirma o cofundador e CEO da empresa, Leonardo Baptista.

A solução anunciada hoje permite ao usuário acompanhar todas as movimentações de uso direto pelo aplicativo da Pay4Fun (Android e iOS), e não é necessário carregar o cartão. Os valores virão do carregamento da carteira digital Pay4Fun e o saldo disponível poderá ser utilizado para o cartão.

“Para oferecer essa gama de serviços, o P4F Card traz toda tecnologia de processamento e de operação da Pomelo”, destaca o country manager no Brasil e COO da fintech, John Paz.

A Pomelo permite que outras empresas possam também oferecer serviços financeiros, abrangendo desde a validação de usuários, criação de contas digitais, emissão e processamento de cartões até infraestrutura regulatória local, antifraude e conciliação financeira.