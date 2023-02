Gympass adiciona serviço de atenção e meditação para reduzir estresse de trabalhadores

A Gympass, “unicórnio” brasileiro (startup avaliada em mais de US$ 1 bilhão) de benefícios corporativos, anunciou nesta quarta-feira, 18, uma parceria com a empresa Headspace Health e vai incluir o app Headspace, de saúde mental, na sua plataforma. A novidade vai estar disponível para as empresas que tiverem o pacote de assinatura mensal que dá acesso às plataformas parceiras.

Leia também Startup de seguros Pier demite 111 funcionários para manter ‘eficiência operacional’

O app Headspace traz recursos de meditação e exercícios com o objetivo de reduzir e administrar o estresse de pessoas no mundo corporativo. A solução integra a categoria “Mente” do app da Gympass, mais conhecida pelo foco em academias e atividades físicas.

“O objetivo da Gympass, em conjunto com a Headspace Health, é ajudar os empregadores a apoiar a saúde mental e o bem-estar de seus colaboradores”, explica em nota Priscila Siqueira, CEO do Gympass no Brasil. “Ao facilitar o acesso aos recursos da Headspace, as organizações podem criar um impacto positivo na gestão de Recursos Humanos, enquanto promovem uma força de trabalho mais feliz e mais produtiva”.

Fundada em 2012, a brasileira Gympass se tornou “unicórnio” em junho de 2019 depois de receber um aporte de US$ 300 milhões. Em 2022, fez parcerias com outras seis empresas de serviços de bem-estar para ampliar as opções dentro das categorias “Mente”, “Corpo” e “Vida” no aplicativo. A startup já atende mais de 10 mil empresas e disponibiliza acesso em mais de 50 mil academias.

O aplicativo da Headspace Health foi criado em 2010 e também oferece pacotes de assinatura exclusivos para empresas, além de pacotes individuais. A empresa já conta com mais de 100 milhões de usuários e mais de 4 mil empresas assinantes em 190 países.

Continua após a publicidade

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani