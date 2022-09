Julgamento de terceiros não pode guiar vida profissional

Grande parte das pessoas se frustra por supervalorizar a opinião alheia. Por tomar decisões importantes baseadas no que os outros dizem. Por se importar demais com os comentários paralelos. Muitas vezes, a dificuldade dessa turma não é a falta de dinheiro, conhecimento ou oportunidade. É considerar a posição de terceiros mais do que a sua. É permitir que estranhos, que conhecem 1% da sua realidade, influenciem as suas escolhas. Não aceite que o ponto de vista de quem lhe entende superficialmente se sobreponha ao seu.

Não é o medo de falhar e se decepcionar que preocupa alguns profissionais. É o medo de falhar e decepcionar os outros. De errar e frustrar os que lhes cercam. A humanidade dá muita bola para o julgamento externo. Crescemos em uma estrutura social que valoriza as aparências. Logo, muita gente acaba dedicando horas preciosas do seu dia às críticas rasas ao seu respeito.

Procure se afastar desses barulhos que vêm de longe. A XP, por exemplo, cresceu de um jeito não-convencional para os padrões da indústria financeira. Na época, fomos criticados, chamados de “garotos” e por aí vai. Porém, não dávamos bola para isso.

Nosso combustível era o aumento de investidores todo mês, o número cada vez maior de escritórios, a satisfação dos clientes... Essa era a matéria-prima que alimentava as nossas iniciativas. Se tivéssemos nos distraído com o blábláblá dos outros, alguém maior e com bem mais recursos poderia ter nos engolido. Algo parecido aconteceu no início da StartSe. No momento em que nos posicionamos como uma empresa de educação, muita gente desdenhou da nossa capacidade, falou que não éramos da área e que não iríamos longe. Mais uma vez, tapamos os ouvidos para esses ruídos, quase sempre gerados por profissionais que, na incapacidade de reagir com ações, reagem com palavras. O progresso só desconforta quem está parado. Você pode ser o indivíduo mais legal que existe, mas se estiver progredindo, terá detratores.

Nada pode ser mais decepcionante do que guiar seus planos com base no juízo de pessoas que pouco lhe conhecem. Essa turma não entende o seu contexto de vida, não sabe que diabos ocorre na sua casa, não faz ideia dos problemas que você enfrenta. Se você acredita no que faz, trabalha com ética e está crescendo, siga firme com suas convicções. Mantenha suas estratégias em linha com as suas verdades. Ao atingir esse nível de confiança e comprometimento com você mesmo, coisas incríveis podem acontecer.