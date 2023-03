Latitud faz evento nesta segunda para orientar startups brasileiras na crise do SVB

Diante da crise gerada pela quebra do Silicon Valley Bank (SVB), conhecido como “banco das startups”, a Latitud, ecossistema para startups da América Latina em estágio inicial, vai realizar um evento para orientar startups em como lidar com a falência da instituição. A conferência será online e aberta ao público, a partir das 13h desta segunda-feira, 13.

Com quase 40 anos no mercado, o “banco das startups” foi fechado na última sexta-feira, 10, pelo governo americano, deixando o posto de principal instituição do setor no vale do silício e de 16º maior dos EUA. Muitas startups brasileiras possuíam ativos no banco, o que gerou preocupação entre empreendedores.

Desde quinta-feira, 9, quando o SVB anunciou a captação de mais de US$ 2 bilhões para cobrir perdas financeiras, startups do mundo inteiro se movimentaram para resgatar o dinheiro aplicado no banco — incluindo empresas brasileiras, por meio de gestoras de investimento e pelas próprias startups.

Segundo apurou o Estadão na última semana, por aqui, as empresas foram orientadas pelos seus investidores a sacar o montante que tinham no banco ainda na quinta-feira.

No evento desta segunda, chamado de “SVB Community All Hands”, a Latitud terá o seu fundador Brian Requarth e Stelleo Tolda, CEO e um dos fundadores do Mercado Livre para debater quais os possíveis próximos passos para startups brasileiras no cenário de crise gerado pelo SVB.

“Enfrentar essa tempestade será uma empreitada mais bem-sucedida e menos solitária com a união de todo o ecossistema de startups. Já presenciamos isso dentro da nossa própria comunidade de empreendedores, que têm trocado informações e mensagens de encorajamento nos últimos dias”, afirma a Latitud no convite para o evento.

A conferência começa às 13h (horário de Brasília) e poderá ser acessada via Zoom.