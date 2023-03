Com sede de digitalização, startups de diversos segmentos devem “invadir” o Mercadão de São Paulo, prédio histórico da capital paulista que atrai turistas de todos os cantos do Brasil. A ideia é que essas pequenas empresas de tecnologia resolvam alguns dos principais problemas do mercado, como desperdícios de alimentos e aumento de eficiência energética.

A iniciativa surgiu a partir de um programa de inovação aberto pelo Mercadão, o “Mercadão for Startups”. A gestão, antes feita pela Prefeitura de São Paulo, foi passada para a iniciativa privada em 2021. Desde que a Mercado SPE SP S.A assumiu a administração, foi anunciada uma série de investimentos, que incluem a revitalização da fachada e de partes internas do edifício – além disso, o novo projeto inclui digitalizar o antigo prédio, de 1933.

Quem está por trás de montar o programa e ir atrás das startups é o Ibrawork, centro de inovação focado em cidades inteligentes– o espaço, que também abriga um escritório compartilhado na Rua Augusta, em São Paulo, é bancado pelo Ibrachina, órgão de promoção das relações sino-brasileiras. Encabeçando a iniciativa está Tania Gomes, diretora de inovação do Ibrawork.

“O Mercadão for Startups é um programa mais desafiador do que o comum”, explica Tania. Segundo ela, programas de inovação de empresas tendem a pinçar um problema a ser resolvido e desenvolver soluções que resolvam essas demandas. No caso do mercado paulistano, a situação foi diferente, com a descoberta de quais são os desafios do local. “Era um espaço que não tinha nenhuma experiência com tecnologia”, diz. “Nosso trabalho foi encontrar onde a tecnologia poderia entrar”.

Tania Gomes é diretora do centro de inovação aberta Ibrawork, focado em cidades inteligentes Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Em alguns casos, as soluções encontradas não são revolucionárias para quem está acostumado com alta tecnologia, mas atendem a demandas específicas. Por exemplo, está sendo desenvolvido um “superapp”, por onde, entre outras funcionalidades, usuários vão poder reservar vagas de estacionamento e pagar pelo serviço no próprio app. A ideia é que a solução esteja no ar até o fim deste ano.

O Ibrawork analisou cerca de 320 startups desde agosto de 2022, quando foram abertas as inscrições do programa. Em novembro, foram selecionadas 16 dessas empresas, cujas soluções estão focadas em redução da conta de luz dos quase 300 boxes, em compostagem de alimentos e em coleta de óleo de restaurantes.

“São startups que já estão com soluções validadas ou em tração. Isso é importante para que pudéssemos ter certeza de que essas empresas entregarão o que estão prometendo. Esse é um desafio quando se trata de startups,” diz ela.

Agora, os gestores do Mercadão analisarão os projetos para fechar as parcerias nos próximos meses. “Há uma preocupação em estar adequado ao mundo onde o prédio está hoje”, conta Tania. “E isso inclui tecnologia.”

Smart Sky é selecionada

De olho no metaverso, a primeira startup selecionada pelo programa de inovação do Mercadão é a Smart Sky, especializada em captura de realidade para a criação de “gêmeos digitais”. Fundada em 2018 pelo americano Chase Olson no Brasil, a startup utiliza drones e câmeras especiais para reproduzir espaços físicos em ambientes digitais com escala real.

No caso do Mercadão, a tecnologia da Smart Sky levou 3 dias para capturar os 12,6 mil metros quadrados do prédio, bem como a área interna. Depois, a modelagem digital levou 25 dias. Agora, a tecnologia está nos retoques finais até o lançamento em junho próximo, junto com uma primeira versão do superapp.

Startup Smart Sky realizou a captura de toda a fachada e interior do Mercadão de SP para transformá-lo num gêmeo virtual no metaverso Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O plano do Mercadão é que a criação de um gêmeo digital possibilite não só o turismo virtual do espaço, mas também a interação com o ambiente real com a câmera do celular – aqui, a inspiração é no Pokémon Go, jogo para smartphones de 2016 que revolucionou o uso de realidade aumentada.

“O usuário vai apontar a câmera do celular para uma fruta, por exemplo, e encontrará na tela os valores nutricionais, a origem do alimento ou o preço”, explica Olson. “Há a possibilidade de acelerar o comércio dos lojistas, de forma segura”.