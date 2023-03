meuDNA lança assinatura de ‘central de informações’ genéticas; conheça o serviço

Depois dos streamings de música, vídeo e livros, agora, será possível ter uma assinatura também da interpretação dos seus próprios genes: a meuDNA, startup especializada em mapeamento genético, lançou nesta terça-feira, 28, o Perfil, um plano com resultados semanais que quer desvendar características pessoais de acordo com DNA de cada usuário.

O serviço é uma espécie de horóscopo científico para identificar traços de personalidade do indivíduo. A partir do sequenciamento do DNA e de cruzamentos da base de dados da startup e pesquisas acadêmicas, a empresa é capaz de analisar informações como as chances do usuário de correr riscos, informações sobre hábitos em consumos de bebidas e o comportamento da pele quando exposta ao sol — a ferramenta mede o quão bronzeada a pessoa pode ficar depois de um dia de praia, por exemplo.

Para David Schlesinger, presidente da meuDNA, a nova modalidade é uma forma de oferecer respostas menos baseadas em patologias e mais focadas no autoconhecimento das próprias características. A startup também possui testes de ancestralidade e saúde.

“O legal é que cada um vai encontrar resultados que podem ser explicações para várias coisas. Queremos que as pessoas que ouvem falar sobre publicações científicas que falam sobre genética possam entender o contexto desses estudos na prática”, afirma Schlesinger com exclusividade ao Estadão.

A assinatura pode ser mensal, trimestral ou semestral e custa, respectivamente, R$ 99,90, R$ 49,90 e R$24,90. Ao assinar o plano, o usuário recebe um kit para a realização do teste em casa, incluindo um coletor de material genético (feito por meio da saliva) e um recipiente para depósito e envio.

Assim que recebe as amostras, a empresa faz as análises e disponibiliza os resultados em sua plataforma online. Schlesinger afirma que não há diferença entre os planos, a não ser pelo período de assinatura. Além do Perfil, os usuários também recebem acesso aos outros testes oferecidos pela meuDNA. A promessa da empresa também é oferecer na assinatura um resultado novo a cada semana.

O plano meuDNA Perfil está disponível no site da empresa a partir desta terça-feira e disponibiliza imediatamente após as análises das amostras cinco resultados pessoais: padrão de relógio biológico, porcentagem da cor dos olhos na população, nível de bronzeamento, consumo de álcool e comportamento diante de riscos.